"Nos vamos": Dos turistas británicos viajan a Barcelona y no dan crédito a lo que les ocurre durante la primera hora

En España tenemos la suerte de contar con algunas de las playas y ciudades más bonitas del mundo, por lo que a nadie le sorprende que, especialmente durante la época estival, miles de turistas se acerquen a conocerlas. Es más, otro de los factores por el que muchos se decantan por nuestro país es el buen clima y, por supuesto nuestra deliciosa gastronomía.

Ahora bien, aunque la gran mayoría afirma irse contentísimo de sus vacaciones por la costa española y repiten año tras año, hay otros que aseguran haber vivido malas experiencias aquí. Este es el caso de dos jóvenes británicos en la ciudad de Barcelona y no han dudado en compartir su testimonio a través de las redes sociales.

"Primera hora y ya nos han robado"

Conocida como la Ciudad Condal, Barcelona es una de las grandes urbes del país y en ella se encuentran algunos de los monumentos más bonitos y representativos, véase la Sagrada Familia. Considerada también una ciudad moderna, cosmopolita, artística y cultural, hay quienes afirman que una vez paseas por sus calles acabas totalmente tan enamorado que vuelves. Desgraciadamente, lo que hace unos años era así, ahora se ha convertido en un nido de inseguridad para muchos locales y turistas, debido al gran crecimiento de hurtos en sus calles.

Un usuario de TikTok, @orangieyt, ha protagonizado junto con un amigo un caso en la ciudad, nada más llegar a Barcelona para disfrutar de sus vacaciones. "Primera hora y ya han robado a Bryan", comenta.

Durante el video entran en detalles y explican cómo sucedió: "Se nos acercó un hombre, me miró, me cogió la cadena y después salió corriendo". Lo que había comenzado como unas esperadas vacaciones, se torció en menos de una hora y entonces se plantea un problema: "¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de Barcelona?", se cuestionan mirándose. Y es más, tras ese incidente ahora no se sienten seguros en la ciudad. "Vamos mirando a todos lados, todo el mundo parece sospechoso", concluyen.

Lo peor es que no se trata de un hecho aislado, por lo que desde el Ayuntamiento de Barcelona junto con la Guardia Urbana, comparten una lista de consejos y recomendaciones para evitarlos.