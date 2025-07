Gonzalo Bernardos, economista, sobre la precariedad laboral de los jóvenes trabajadores: "Nuestros hijos se quejan porque parten de un nivel de bienestar superior"

Con la proliferación de las redes sociales hemos asistido a un cambio generacional que se presenta como un desafío para la convivencia de mayores y jóvenes, también en el ámbito laboral. No son precisamente pocas las veces que se ha abierto el debate de que las nuevas generaciones gozan de una calidad de vida superior al de sus padres, una cuestión que ha reabierto recientemente el economista Gonzalo Bernardos.

"Nuestros padres, nuestros abuelos, en los años sesenta y setenta, estaban encantados con lo que habían conseguido: una mejora muy importante", resaltaba en un programa nocturno de La Sexta, una declaración que pone el foco en la diferente capacidad que tienen para afrontar los cambios la "generación de nuestros padres" y los jóvenes de hoy en día, que se sienten desamparados por una sociedad que ni siquiera pretende entenderlos.

La sociedad que abandona a la juventud

Efectivamente, el economista añade que "nuestros hijos se quejan tanto porque parten de un nivel de bienestar superior y consideran que ellos han cumplido con la sociedad, pero la sociedad no ha cumplido con ellos", todo porque "ellos han estudiado, se han esforzado, se han formado, pero ahora la sociedad no lo valora".

Bernardos achaca este problema a un cambio en el modelo social, que ha pasado de la socialdemocracia al neoliberalismo, provocando que "siempre estemos compitiendo con otro país que paga menos", poniendo como ejemplo los casos del sudeste asiático o, más cercanos a España, los de Rumanía o Bulgaria.

Y el problema es todavía peor si entramos a hablar del pago excesivo de impuestos cuando se tienen varios trabajos, algo a lo que se ven obligados a recurrir cientos de jóvenes para, simplemente, poder subsistir. Aprovechando la intervención de un joven pluriempleado en el debate, Bernardos admite que "se lo he explicado al PP y al PSOE y me han dicho que lo estudiarán", aunque no confía en que vayan a mover un dedo: "¿Y sabes qué van a hacer? ¡Nada!.

Otras opiniones mediáticas

No es la primera vez que una figura mediática ha abordado esta problemática. Uno de los últimos en hacerlo, además de Bernardos, ha sido José Elías, el empresario millonario y dueño de La Sirena, que aprovecha un capítulo de su podcast para decir que a los jóvenes ahora "les llenamos la cabeza de derechos y ninguna obligación".

Pero Elías da un paso más allá y se centra en los jóvenes que todavía no han entrado al mercado laboral. En plena adolescencia es difícil saber a qué te quieres dedicar el resto de tu vida, sobre todo ahora que "intentamos guiarlos tanto que los apabullamos", utilizando el símil de la cebra que vive su vida tranquila y llega el león que se la come, refiriéndose a como los jóvenes viven en una burbuja hasta que tienen que empezar a tomar decisiones.