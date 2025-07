Una chica cuenta como han entrado a robar a la casa en la que estaba de vacaciones en Marbella: "Nos han gaseado y me han robado mi Chanel azul"

Lo que parecían unas vacaciones idílicas y tranquilas en Marbella se han convertido en toda una pesadilla para Noemí Hopper, una conocida influencer que cuenta con más de 1,4 millones de seguidores en TikTok y que ha sido víctima de un robo mientras pasaba unos días en una villa en Benahavís, que había alquilado por 15.000 euros.

"No nos hemos enterado de absolutamente nada, ha sido todo mientras dormíamos", explica la joven en un vídeo difundido en sus redes sociales mientras enseña la distribución de la casa, que era de dos pisos. Descubrimos que, aunque no han entrado en su habitación, los ladrones sí que han pasado al lado de la cama en la que descansaba su amigo para robarle un reloj valorado en 50.000 euros que tenía colocado en la mesilla.

A ella le han quitado un bolso de lujo de la marca Chanel que costaba alrededor de 10.000 euros y que había dejado en la habitación de al lado de su dormitorio. Eso sí, los cacos han sido de los más considerados dejándole una foto que tenía con sus amigas guardada en el bolso.

"Era una noche normal, no habíamos bebido ni nada y nos fuimos a dormir a las doce", cuenta Hopper, aunque reconoce que justo esa vez no habían encendido la alarma. "Era nuestro quinto día aquí y siempre encendíamos la alarma, pero esa noche uno de nosotros (eran seis personas en total en la casa) se tuvo que quedar en una reunión de trabajo hasta más tarde y él pensaba que nosotros habíamos encendido la alarma y se fue a dormir", por lo que no hay ni rastro de las cámaras, dado que no estaban activadas.

La actuación de la Guardia Civil

Cuando se despertaron y vieron lo ocurrido, acudieron a la Guardia Civil a poner una denuncia, sobre todo porque no podían creerse que "no nos hayamos enterado ninguno" porque la casa tenía dos plantas, algún ruido tendrían que haber escuchado estando ellos dentro.

La Guardia Civil confirmó lo que Noemí venía sospechando: "Nos han gaseado". Los ladrones habían utilizado algún tipo de gas para inducir el sueño a las víctimas para que no se despertaran mientras ellos actuaban, algo que normalmente te ponen en la cara pero que esta vez "lo habían puesto en los conductos de ventilación", en el aire acondicionado.

Al poner la denuncia, la Guardia Civil acudió con ellos a la casa pero "estuvieron 10 minutos y se fueron. No buscaron huellas ni nada", explicaba Noemí. Una vez interpuesta la denuncia la influencer aclara que ella no había subido ningún vídeo con el bolso en la villa, ni que había dado la ubicación de la misma, por lo que descarta que la hayan elegido como víctima a través de las redes sociales, donde dará más información próximamente.