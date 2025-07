Los turistas franceses critican el acceso a los hoteles españoles: "No sabemos realmente qué hacen con ello"

Tras la aprobación en España del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor en nuestro país, las primeras quejas de turistas que acuden de vacaciones dentro de nuestro territorio no han tardado en llegar.

Los últimos en sacar a relucir la nueva normativa que afecta a los turistas extranjeros en España han sido los medios franceses, concretamente, TF1, que ha publicado un reportaje en el que cuenta con testimonios de turistas francesas que opinan que toda la información que tienen que aportar para hacer el check-in en un hotel español es desproporcionada.

Con la entrada en vigor del mencionado real decreto, todos los alojamientos y empresas de alquiler de vehículos están obligadas a pedir a los turistas extranjeros diferente información personal y de contacto, así como datos bancarios. Ya no es solo el nombre completo, el DNI o el correo electrónico, sino que se pide el número de teléfono, el lugar de nacimiento, los vínculos familiares con otros viajeros o información sobre los métodos de pago, entre otras cosas.

Quejas de turistas franceses

El mencionado medio francés ha contactado con el jefe de recepción del Hotel Moderno de Madrid, que ha confirmado que piden un sinfín de información a los turistas extranjeros que se alojan en el hotel en el que trabaja. "Es un poco engorroso y relativamente indiscreto", dicen dos jóvenes francesas que han acudido al mismo hotel para pasar unos días en la capital español.

Si los viajeros no rellenan esta información completa, podrían negarles la entrada a los hoteles, campings, apartamentos o a la adquisición de un coche de alquiler: "Si la información llega a la policía, no hay problema. Ya saben que estoy aquí, he tomado el avión, he pasado los controles de seguridad ", dice un turista francés, al que parece no importarle que le pidan todos los datos.

Por el contrario, otro turista afirma: "Recopilan nuestra información personal y no sabemos realmente qué hacen con ella", visiblemente molesto.

La opinión del sector hotelero

"La policía comprueba los datos que les enviamos y, si alojamos a una persona buscada, se ponen en contacto con nosotros ", dice la recepcionista del mismo hotel, durante el reportaje llevado a cabo por TF1, donde también se indica que todos estos datos recabados deben ser enviados desde el hotel al Ministerio del Interior español.

"Para nosotros, es completamente ilegal y desproporcionado", dice el Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que también ha hablado para el reportaje del medio francés, quien ha asegurado que con esta medida no sale ganando nadie y que, en su caso, enviaron una carta al Ministerio de Interior para dejar evidencia de que los alojamientos no pueden asumir el coste de este nuevo sistema de check-in.

En concreto, esta normativa se aplica por "los principios de necesidad y eficacia, estando justificada por la razón del interés general, al perseguir la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas terroristas y otros delitos muy graves cometidos por organizaciones criminales". "En este sentido, contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad y fines perseguidos, sin que existan otras opciones que permitan obtener el resultado perseguido", se añade en la normativa.