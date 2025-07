Un guía turístico de Barcelona condena a los vecinos que le llaman "sinvergüenza" por trabajar: "Luego se quejan de que no hay dinero para la Seguridad Social"

Que las grandes ciudades españolas están hartas del modelo de turismo masivo no es nada nuevo: Madrid, Valencia o Barcelona son solo algunos ejemplos. Su indudable atractivo cultural las ha convertido en el principal destino de miles de viajeros, tanto nacionales como extranjeros, algo que no está sentando muy bien entre los vecinos, que están viendo como sus ciudades se convierten en 'parques de atracciones' con calles atestadas de gente.

Según las previsiones para 2025, el turismo representará un 13,1% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, un porcentaje superior registrado al del año pasado (12,9%), por lo que se anticipa otro año de récord. Y este baremo no es el único que sube, también lo hace el gasto medio de los turistas, que se dejan en España unos 180,8 euros de media cada día, cifras estupendas para las arcas del Estado.

No obstante, muchos no son capaces de ver lo que supone este millonario desembolso, que sirve de gran ayuda para pagar las pensiones o la sanidad, entre otras partidas. Muchos guías turístico se quejan de la delicada situación que atraviesan cuando recorren el centro de ciudades como Barcelona, donde se han llegado a convocar manifestaciones contra los visitantes bajo el ya popularizado lema 'Tourist go home'.

Es de lo que se queja un guía turístico de la Ciudad Condal al que los vecinos impiden el paso simplemente por estar trabajando, asegura.

"No me dejan hacer mi trabajo"

En una entrega del programa 'Equipo de Investigación' de laSexta emitido en 2024, el trabajador explica que está llevando a un grupo de 19 personas a ver la Sagrada Familia, una actividad normal y rutinaria para un guía turístico: llevar a los viajeros a uno de los puntos más visitados de Barcelona.

A pesar de que le gusta su trabajo, reconoce que no es fácil porque la situación actual es demasiado tensa con los vecinos del lugar, que le empujan y le llaman "sinvergüenza porque traemos turistas, que es lo normal", declaraba al periodista que le estaba entrevistando antes de subir al autobús que les llevaría a su destino.

"Que nos digan sinvergüenzas porque traemos turistas no es normal", declara el guía mientras añade que "luego no hay dinero para la Seguridad Social, no hay dinero para nada porque no hay turistas, queremos lo bueno pero no lo malo". A su juicio, que los vecinos actúen así "es ridículo", concluye.

Llegada masiva de estadounidenses

El sector hotelero y turístico está preparado para afrontar un verano de récord mientras que los ciudadanos son cada vez más temerosos de los viajeros que se agolpan en nuestras calles. Uno de los países de los que recibiremos más visitantes será Estados Unidos, cuyos ciudadanos tienen una de las rentas per cápita más altas del mundo y cuya propensión al consumo parece infinita.

Entre enero y abril de 2025, nuestro país acogió a 1,7 millones de turistas estadounidenses, un 9,6% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, que ya fue de récord en su momento y está camino de conseguir una nueva y mejorada marca.

De hecho, si hay un destino predilecto por los estadounidenses a la hora de viajar a España, ese es Madrid, donde muchos también optan por comprar una segunda residencia.