La prensa británica reacciona a la manifestación contra el turismo masivo: "Si no nos sentimos queridos, volveremos a las islas griegas"

Este domingo 18 de mayo tuvieron lugar protestas multitudinarias contra el modelo de turismo masivo que durante años ha puesto contra las cuerdas a los habitantes de Canarias. Más de 30.000 personas se manifestaron con "Canarias tiene un límite" como lema en las islas de Tenerife, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera, Lanzarote y La Palma.

La protesta buscaba promover un modelo de turismo más sostenible que no llevara la isla al "colapso", por lo que se proponía limitar el número de turistas, frenar las construcciones de nuevas infraestructuras hoteleras y aumentar la tasa turística, entre otras.

Pero el buen tiempo ya ha empezado y los turistas ya han llegado a la isla. De esta manera varios viajeros británicos se dirigieron al medio MailOnline para dar su versión y advertir que "deberían tener cuidado con lo que desean".

"Creo que es una estupidez", apuntó otro turista de 60 años y añadió que "Esta isla se hundirá si los manifestantes se salen con la suya… sin turismo, la isla no tiene nada".

"Llevo décadas viniendo aquí y no me van a echar. Creo que es una minoría pequeña pero ruidosa, a la que obviamente no le importa el sector servicios, que se vería enormemente afectado", siguió el mismo.

Otro seguía reflexionando sobre la dependencia del turismo: "Creo que las reservas ya han bajado, la verdad, este año parece más tranquilo. He visto que en Barcelona rocían a los turistas con agua, lo que está totalmente mal. Si empezaran a hacerlo aquí, nos echarían para atrás".

No es la primera vez que los turistas británicos se ven envueltos en este tipo de manifestaciones y una pareja aseguró al medio que "el año pasado íbamos caminando desde la playa y de repente vimos a miles de residentes que venían hacia nosotros. Era relativamente tranquilo, pero llevaban carteles que decían 'turistas, marchaos a casa', lo que no te hace sentir demasiado bienvenido", apuntaron al DailyMail.

Lejos de quedarse quietos, si las protestas resultan demasiado duras "volverán a las islas griegas", advierte una pareja. Por general se entiende que "la vivienda es un gran problema, lo que están enfrentando es el equivalente de los estadounidenses se apoderan de todas las casas en Cornwall para segundas residencias, algunos de los residentes no tienen ninguna posibilidad de comprar. Pero sin los turistas, mucha gente, como los taxistas, no tendría trabajo. Y no nos gusta lo que vemos en la televisión, todo eso de 'los turistas iros a casa'; si es demasiado o no nos sentimos queridos, volveremos a las islas griegas".

La plataforma organizadora contabilizó a un total de: 15.000 en Tenerife, 5.000 en Gran Canaria, 2.000 en Lanzarote, 500 en Fuerteventura, 500 en La Gomera 100, en El Hierro 90 y 300 en Madrid.