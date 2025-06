Un profesor español que vive en Irlanda comenta el gran problema que tenemos con la vivienda: "Es la tercera la familia que tiene una casa en propiedad en España"

Desde hace años en España hay personas que tienen que abandonar sus respectivos hogares, donde están cómodos, para conseguir un futuro mejor. Es normal que algunos de ellos se dejen ver en redes sociales para compartir su experiencia, al igual que otros tantos extranjeros hacen en nuestro país.

Una reflexión viral

En los últimos días un vídeo publicado en Instagram se ha hecho muy viral. Se trata del compartido por el profesor español Alejandro Mesa (@buenosdiasporcierto), afincado en Irlanda. Su reflexión trataba un problema muy real a día de hoy: la vivienda en España. Todo ello lo ha hecho comparando su experiencia con las familias irlandesas con las que trabaja a diario.

Arrancaba contando su encuentro con el padre de uno de sus alumnos. Una charla cordial que, al momento de la despedida, ha terminado el irlandés recordándole que su familia se iría ya de viaje a España, concretamente a Alicante.

Mesa ha mostrado cierta sorpresa, sobre todo cuando le han comentado que no era alquilada, sino que era su propiedad ya hacía unos años. Esto no es algo raro, ya que "de los doce niños que tengo en clase es la tercera familia que ya se que tiene una casa en España. Los otros la tienen en Málaga y otro en Canarias, no sé exactamente dónde", comentaba.

Más detalles

Todo esto contando solamente la clase de Mesa, sin tener en cuenta otras clases o Irlanda entera. "Está claro que aquí algo está fallando. Gente con trabajos normales, porque yo trabajo en una escuela que es de gente normal, no es de gente de élite ni de gente con muchísimo dinero, se puedan permitir comprar una casa aquí, que valen medio millón de euros o 400.000 mil, y a parte se puedan comprar casas en las zonas más caras de España", lanzaba.

Sin embargo, ha querido dejar claro que este pensamiento no iba en contra de los irlandesas ni de las familias extranjeras: "Ellos ganan su dinero limpiamente y compran lo que quieren".

"Tenemos que hacer algo. No puede ser que los salarios en España sean tan bajos. Vienen a España y la compran y hacen con ella lo que quieren", explica antes de profundizar en la materia.

Los datos

Su reflexión se centra en datos documentados como que "desde 2007 la compra de vivienda joven es la mitad". Además, "en algunas partes de España la compra de vivienda por parte de gente extranjera es casi la mitad".

Soluciones

El profesor lleva ya un tiempo en Irlanda con su pareja para ahorrar "poder comprar un piso en España". Sin embargo, y aunque tenga una carrera y un máster "estoy aquí limpiándole el culo a las familias que se están comprando los pisos en España".

Reflexionando propone dos alternativas, no excluyentes la una de la otra, "se suben los salarios o se regula el precio de la vivienda y del alquiler", zanja.