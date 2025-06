No es necesario hacer obras: este es el truco de una arquitecta para que tu baño pequeño "no parezca una cueva"

Los baños pequeños son la norma de la mayoría de hogares, ya que la mayoría de pisos de medianas y grandes ciudades cuentan con aseos modestos para ahorrar espacio. Es por ello que cada vez es más frecuente darle un par de vueltas a la situación para que tu hogar parezca más acogedor y grande sin meterte en reformas ni gastar mucho dinero.

En profundidad

Por norma general estas estancias se encuentran en pisos de alquiler, por lo que hacer agujeros en la pared no es una opción. Sin embargo la luz, los materiales, los colores y la distribución pueden afectar a la percepción que se tiene del espacio. Siguiendo una serie de técnicas no será complicado adaptar nuestros hogares para que no parezca una cueva aislada del mundo.

Marina Zamora, arquitecta técnica, interiorista, directora creativa y fundadora de Sezam Studio (@sezamstudio_interiorismo) ha compartido sus mejores trucos en una entrevista con el medio 'Arquitectura y diseño'.

Soluciones

Hay varios conceptos y recursos que la arquitecta quiere destacar. Lo primero sería poner atención en el color, la decoración es importante, al igual que la iluminación que se le da a la estancia.

Los tonos neutros y claros sirven para que la luz se refleje, dando así una sensación visual de amplitud. La tendencia actual es casi minimalista con grises combinados con algún detalle que destaque un poco más. De esta manera genera una ilusión de profundidad. "Otro truco es elegir mobiliario suspendido y líneas sencillas, que dejan más superficie a la vista y aligeran visualmente el ambiente", apunta la experta.

La iluminación es la que termina de completar la estancia. Un baño bien iluminado puede ser un baño más útil. Escoger una luz cálida y bien distribuida es muy necesario. Marina explica también que "si puedo añado puntos de luz decorativos o retroiluminación en el espejo".

Además, si se sustituye la luz general por una bombilla LED cálida (3000K) y, si se puede, con difusor o pantalla opal. Otra opción es optar por la luz indirecta que tenga una función decorativa, como velas LED o tiras ocultas bajo el mueble del lavabo.