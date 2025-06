En los últimos años se ha normalizado que a los niños, con 12 años, a veces antes, se les compra su primer móvil con acceso a Internet. En muchos casos, la familia lo hace con dudas, empujada por la presión social: "Todos sus amigos lo tienen, ¿cómo no lo va a tener mi hijo?". Por miedo a que se quede aislado socialmente, se le compra un dispositivo cuyo uso, según advierten psiquiatras, psicólogos y pediatras es nocivo para los menores. La Asociación Española de Pediatría aconseja que, en lugar de smartphones, hasta los 16 se les den, como mucho, teléfonos sin internet, sólo con llamadas y mensajes. Un informe elaborado por un comité de 50 expertos -encargado por el Ministerio de Juventud español- publicado el pasado diciembre también aconseja retrasar la entrega de smartphone hasta los 16.

En contraposición a la tendencia que asume que con 12 años se les regala un móvil, han ido cobrando fuerza las familias que, a contracorriente, abogan por no dárselo hasta, como pronto, los 16. Este movimiento en contra del rebaño lo han movido principalmente desde la Plataforma Adolescencia Libre de Móviles, una agrupación de alcance nacional, pero que cuenta con asociaciones en distintas comunidades autónomas. Esta Plataforma acaba de lanzar en España un revolucionario Pacto Estatal de familias que se comprometen a no entregar el teléfono hasta, al menos, los 16. Cerca de 10.000 familias en todo el país ya se han adherido a él, pero este número podría crecer rápidamente, explican desde la agrupación, ya que se ha lanzado hace apenas dos semanas.

A través de la web es posible unirse al pacto con solo unos pocos clics, facilitando nombre y apellidos del progenitor (datos que no se difunden y que aloja la propia Plataforma), y especificando el colegio y el curso del hijo o hijos (no sus nombres). En la página se puede consultar cuántas firmas hay en cada centro (de infantil, primaria y secundaria, CEIPS e IES), tanto privados como concertados. No se revela ningún dato personal de los padres firmantes, pero sí el número de firmas por cada colegio y curso (por ejemplo, uno puede saber si en 5º de primaria del colegio de su hijo han firmado 5 familias o 50). Actualmente esta web recoge unos 8.300 pactos, pero faltarían por volcar varios miles de firmas más que se han conseguido en los últimos días en la Comunidad de Madrid, según explica María Gijón, presidenta de Almma (Asociación Adolescencia Libre de Móviles de Madrid), lo que arrojaría, añade, unos 10.000 pactos en España (teniendo en cuenta que una familia con 2 hijos firma 2 veces).

Francisco Villar, psicólogo: "Lo peor que nos ha pasado en términos de prevención del suicidio ha sido la exposición temprana a pantallas en nuestros menores"

"Es necesario concienciar, pero también poner opciones encima de la mesa. Desde Almma proponemos alternativas al smartphone, como es el móvil sin internet, las cámaras de fotos analógicas o el MP3 para escuchar música. Es decir, para que no tiren de móvil en cualquiera de las funcionalidades que ofrece. En concreto, el uso del teléfono sin internet es un gran dilatador del tiempo en la entrega del smartphone", explica Gijón.

La idea del pacto entre familias nació en 2023 en Cataluña. En otros países hay movimientos similares: en Reino Unido ya funciona un pacto similar, y en Australia directamente está prohibido por ley, desde diciembre de 2024, que los menores de 16 accedan a redes sociales. Le puede interesar: El Gobierno impulsa una ley para proteger a los menores.

La Plataforma Adolescencia Libre de Móviles participó el pasado sábado, 7 de junio, en una concentración organizada en Madrid por el Movimiento OFF, una iniciativa que busca defender el derecho a la desconexión digital, que se celebró en paralelo en 11 ciudades españolas. Junto al Museo del Prado se concentraron unas 150 personas defendiendo una vida con menos pantallas. La convocatoria contó además con el apoyo de la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia.

Allí estuvo también Francisco Villar, psicólogo clínico, doctor en Psicología y coordinador del programa de Atención a la conducta suicida en el menor del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que se desplazó desde la capital catalana a Madrid para mostrar su apoyo a este movimiento. "Lo peor que nos ha pasado en términos de prevención del suicidio ha sido la exposición temprana a pantallas en nuestros menores. Insisto, es lo peor que nos ha pasado. En cuanto a prevención, nosotros atendíamos en mi hospital a 250 menores al año y estamos recibiendo a más de 1.000 cada año en los últimos tres años", un aumento que relacionan con el uso de los dispositivos móviles. Ocurre lo mismo, explica, con los trastornos de conducta alimentaria. "La presión social ha existido siempre, pero no al nivel al que está ahora. No hay ni un médico, ni un psicólogo que esté contento con el uso de los móviles por parte de los menores, porque afectan directamente a la salud de la infancia". Lea también: Bill Gates advierte los peligros del uso del móvil en menores.

María Gijón (Almma): "Debería haber un lugar de la casa donde se deje el móvil al entrar y al que solo acudamos si realmente nos hace falta"

Este pacto entre familias se renueva automáticamente cada año a menos que el firmante se dé de baja, algo que puede hacer en cualquier momento. "No estamos aquí para culpar a nadie que decida abandonar, somos conscientes de que las circunstancias personales son muy diversas", añade según explica Belén Villalva, una de las portavoces de la plataforma a nivel estatal. "No puede olvidarse que somos un movimiento integrado por cerca de 25.000 familias", advierte. Y la clave, enfatiza, es que se trate de una acción colectiva: "Con los móviles ocurre como cuando los niños dicen eso de que a sus amigos les dejan salir hasta las 11. Si todos quedamos en que les dejamos hasta las 10, nos va a ser mucho más fácil gestionar todo esto", explica.

¿Y si ya le he comprado el móvil a mi hijo?

A mucha gente todavía le cuesta decir en su círculo, o en el colegio de sus hijos, que no quieren darles el móvil a los 12. "Las familias tienen miedo a hablarlo, a difundirlo en su entorno; temen que les miren mal. Tenemos que romper con eso y, sobre todo, tenemos que acabar con la culpa. Hay muchas familias que tienen un sentimiento de culpa por haber entregado ya el smartphone. Nosotros también queremos apoyar a esas familias. Deben tener recursos y se los intentamos dar, pero se necesitan apoyos a nivel institucional y en el ámbito de la salud y la educación", señala Belén Villalva. En algunos centros educativos ya se están haciendo pactos de uso consciente, por ejemplo estableciendo unas horas comunes de utilización del móvil, de modo que fuera de ese horario el adolescente tenga la tranquilidad de que los amigos de su círculo no están intercambiando mensajes.

Desde la Asociación Adolescencia Libre de Móviles de Madrid facilitan pautas a las familias. "A las que ya lo han entregado les decimos que se puede dar marcha atrás, en función de la edad de menor", explica María Gijón. En segundo lugar, recomiendan establecer normas de uso en casa: "El móvil no se usa durante las comidas, ni en modo multipantalla, es decir, no se utiliza cuando estamos viendo la televisión. No se utiliza en los espacios privados, es decir, no se lleva al baño, ni a la habitación, se utiliza en público". Es fundamental que los adultos den ejemplo: "Tiene que haber un punto de la casa donde se deja el móvil cuando llegamos, y si nos llaman o tenemos que llamar, vamos a ese sitio a por él", de modo que no vaya siempre pegado a nosotros, añade la responsable de la Plataforma en Madrid.

Madrid: barrios más proactivos que otros

En una región con 7 millones de habitantes como es la Comunidad de Madrid, hay zonas más avanzadas que otras en lo que respecta al Pacto sobre el smartphone. Según explica María Gijón, "contamos con zonas especialmente activas en la sierra de Madrid, así como en el distrito de Arganzuela, en Madrid Ciudad, o en la zona de Aravaca-Pozuelo, en Hortaleza, en Barajas, Rivas… En el distrito de Usera hay un colectivo importante preocupado por este tema, así como en Carabanchel" detalla. La Comunidad de Madrid también ha sido particularmente activa en este campo, al haberse convertido en la primera en España en eliminar el uso individual de dispositivos digitales en los colegios.