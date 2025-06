"Hago lo que quiero con mi dinero": Una anciana abandona a su familia para viajar a África a conocer a su estafador y se gasta la pensión en dos días

El mundo de Internet y las redes sociales le ha abierto un mundo de posibilidades a los estafadores, que aprovechan para engañar a sus víctimas de forma cada vez más sofisticada. Uno de los casos más sonados últimamente es el de una anciana de 82 años que viajó hasta Costa de Marfil, más concretamente hasta la ciudad de Abiyán, para reunirse con Christ, un hombre que conoció online y al que le saca 54 años de diferencia. La mujer afirma mantener una relación romántica con él, aunque su hijo ya ha discutido con ella varias veces por este motivo, dado que se ha gastado más de 100.000 euros en los últimos meses en compras que nada tienen que ver con su estilo de vida.

Se hizo pasar por un presentador de televisión

La actriz principal de esta historia es Marie-José, una jubilada francesa que antes de viajar al país africano vivía una vida tranquila en Bois-Guillaume. Según recoge el diario Le Parisien, todo comenzó en junio de 2024, hace ya un año, cuando Xavier, el hijo de 61 años de la mujer, viajó hasta Normandía para ver a su madre después de recibir varios mensajes suyos pidiéndole ayuda.

Cuando Xavier llegó, se la encontró un tanto "diferente, ausente", porque quién iba a conocerla mejor que su hijo. Sabía que le pasaba algo, se mostraba distante y obsesionada con su tablet, chateando todo el rato, un comportamiento que desde el primer momento le dio mala espina a Xavier. Y parece que estaba en lo cierto. Durante una videollamada, Marie-José le presentó a su hijo a Christ, un "nuevo amigo" muy "cariñoso" por el que tenía sentimientos románticos.

Pero Xavier no tenía dudas: su madre estaba siendo víctima de una estafa amorosa a gran escala, sobre todo teniendo en cuenta que al momento de conocerse el marfileño se hizo pasar por el presentador de televisión Frédéric Lopez. Aunque trató de explicárselo, su hijo vio que ya no había nada que hacer porque "estaba hipnotizada" y, tras una discusión, se fue de su casa. No ha vuelto a ver a su madre desde entonces.

"Tengo derecho a ser feliz"

Fue en septiembre de 2024 cuando Marie-José se decidió a viajar a Costa de Marfil sin avisar a nadie, solo para conocer a su amado Christ. "Me siento traicionado", lamentó Xavier al enterarse de que su madre se fue a vivir con quien parece ser un estafador profesional. Pero también estaba preocupado por la salud de la anciana, que padecía diabetes, hipertensión y tenía dificultades para desplazarse.

Aunque la salud de su madre no era lo único que obsesionaba a Xavier. Y es que en el buzón de su casa en Normandía encontró varios extractos bancarios con compras más que sospechosas (teniendo en cuenta que la mujer utilizaba un bastón para moverse, era poco probable que se hubiera comprado una moto y un coche como ponía en las cartas).

Ya se había gastado 100.000 euros y su pensión desaparecía apenas dos días después de recibirla. Pero lo peor es que cuando intentaban hacerla entrar en razón, se defendía argumentando que "ya tengo edad para gestionar mis propios asuntos. Estoy harta (...) tengo derecho a ser feliz". Las discusiones continuaban siendo frecuentes aunque ella siempre decía lo mismo: "Hago lo que quiero con mi dinero".

A pesar de que la mujer se puso en contacto con su nieta para contarle que estaban siendo "muy amables" con ella y que estaba feliz de estar allí, Xavier no se lo creía e incluso contactó con la embajada francesa en Abiyán para que le pusieran en contacto con su madre cuando ésta dejó de llamarle. "Mamá, me da igual, te quiero y quiero que vuelvas conmigo", le dijo durante una conversación antes de que le colgara.

La investigación se acaba de reanudar

Xavier ya ha presentado múltiples denuncias, cinco de las cuáles se enviaron a la fiscalía de Ruan (Francia) y en las que alega que su madre está siendo víctima de un delito de "abuso de debilidad y fraude emocional contra personas mayores". A pesar de que "en otoño de 2024 se abrieron dos investigaciones, una por desaparición inquietante y otra por fraude, ambas resultaron infructuosas", confirmaron desde el organismo.

Según recoge Le Parisien, aunque la última investigación se cerró en marzo de 2025, parece que se ha reanudado ahora de nuevo. Esta vez se ha confiado a investigadores de la DIPN76 según cuenta el fiscal de Ruan, Sébastien Gallois.

La abogada de la familia declara sentirse avergonzada por el mal hacer de la justicia para este caso, especialmente teniendo en cuenta que "está en juego la vida de una anciana". Nadège Fusina, la letrada, también cree que las autoridades prefieren no intervenir porque "nadie quiere asumir la responsabilidad" y los acusa de una "total indiferencia".

Ante la noticia de que se han reanudado las investigaciones, Fusina expresó su esperanza de que este nuevo procedimiento "sea exitoso" y ponga fin por fin al sufrimiento de la familia de Marie-José. "Destruyó a una familia entera. Desde mi jubilación, habíamos planeado acercarnos; espero que aún sea posible", se lamenta Xavier.