La humanidad de un taxista con un anciano con Alzheimer perdido por Madrid: "No todos los días llevas a casa a alguien que no sabe dónde vive"

Jose, un taxista de Madrid, ha compartido una emotiva historia en redes que vivió él mismo hace unos días, cuando recogió con su taxi a un anciano en la zona de Arturo Soria que había olvidado dónde vivía y cómo le ayudó a volver a su vivienda sano y salvo.

Según cuenta Jose (@peli.taxi en redes), el hombre, tras montarse en el vehículo, le comentó que no encontraba su domicilio: "Me dice: "¿Me puedes llevar a mi casa? Es que está cerca, pero es que no la encuentro"". Jose cuenta que el anciano se encontraba perdido y nervioso, "como si la cabeza se le hubiera apagado de golpe".

Así pues, le pidió el DNI con el fin de poder ver en qué calle vivía el octogenario, cuando se percató que estaban solo a un par de calles, por lo que le acercó sin problema. Jose no le cobró la carrera y esperó desde su taxi a ver si realmente ese era su portal, puesto que el hombre aún se mostraba desorientado.

Sin embargo, apareció un vecino, momento en el que el anciano sonrió y le reconoció. Pasaron los dos juntos al edificio cogidos del brazo, por lo que se encontraba en el lugar correcto.

Jose reflexiona sobre lo vivido y sobre la importancia de tener mucho cuidado ante este tipo de enfermedades: "Madre mía, lo frágiles que somos y no nos damos ni cuenta".

La historia, además de ser muy emotiva, muestra un enorme gesto de humanidad, ayudando a quien más lo necesita, ya que sin su ayuda, el hombre probablemente hubiera pasado varias horas desorientado sin encontrar su vivienda.

El Alzheimer es la forma más común de demencia en España, y se estima que más de 800.000 personas padecen la enfermedad, ya que cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos..