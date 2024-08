El grupo chino enviado desde Cuba que podría estar detrás del fraude de las actas electorales de Maduro

Giro en el caso de las elecciones de Venezuela. Surgen denuncias de autoridades y periodistas de que existen actividades "sospechosas" que se estarían llevando a cabo en la sede del CNE de la mano de ingenieros chinos respecto a la creación de actas electorales "falsas". Dichos que se suman a los comentarios del expresidente Felipe González,

El expresidente Felipe González, en declaraciones a Europa Press, considera que debería realizarse una verificación del resultado electoral en Venezuela mediante una organización internacional independiente y advierte que debe de hacerse "pronto" porque, según sostiene, el Gobierno de Nicolás Maduro trata de alterar el sistema "acta a acta" mediante un grupo chino.

El exdirigente socialista dijo que le consta que la oposición está dispuesta a negociar la transición con el chavismo porque, asegura, buscan la "reconciliación" y no ajustar cuentas e incluso accederían a "olvidar algunas cosas". Por tanto, no pondrían como condición la salida del país de Maduro y otros dirigentes si se lleva a cabo esta constatación de los resultados.

Además, González reprocha la actitud del también expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo presente en las elecciones del pasado 28 de julio como observador internacional y le acusa de ser el único integrante del Grupo de Puebla que acudió a Venezuela y no exige la revisión de las actas.

El Consejo Nacional Electoral, fiel a Maduro, sostiene que este obtuvo 6,4 millones de votos mientras el opositor Edmundo González Urrutia logró 5,3 millones. Por el contrario, la oposición defiende que, según las actas que logró recopilar, González fue el vencedor con 6,2 millones de votos frente a 2,7 millones para Maduro.

El grupo chino contratado por Maduro

"Yo solo quiero advertir que el contraste tiene que hacerse por una organización independiente, no dependiente del Estado, de Maduro ni del Gobierno, y que lo haga pronto, porque me temo que están contratando, si no lo han contratado ya, a un grupo especializado en meterse en el sistema y alterar acta por acta, un grupo especializado que viene del lejano Oriente", ha alertado Felipe González.

Advierte así de que hay "unos especialistas chinos" que "parece que están trabajando en la alteración del sistema", aunque para llevarlo a cabo "necesitan tiempo", señala, y por eso el Consejo Nacional Electoral trata de retrasar al máximo la publicación de las actas, tal como está pidiendo buena parte de la comunidad internacional.

En todo caso insiste en que el contraste entre el resultado del voto electrónico y las actas que se derivan de ese voto "debería ser el resultado aceptable por todos" y para que así sea tiene que haber un organismo internacional "independiente" que revise el proceso y "constate exactamente lo que ha pasado". Ese organismo, añade, no puede ser ni el Tribunal Supremo ni el Consejo Nacional Electoral porque están "cooptados" por Maduro. Debe ser "supranacional" y lo deben elegir las partes, apunta.

La falsificación de actas electorales

Al respecto, varias autoridades y periodistas se han sumado a las palabras del exmandatario español y se han referido sobre la presencia de ingenieros chinos enviados desde Cuba quienes aparentemente habrían "falsificado las actas electorales".

En esta línea, Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington (2018-2021 y vicepresidente de Colombia (2002-2010) ha manifestado en su cuenta de X que: "Con mucha responsabilidad y luego de verificar 100% está información confirmo que: En los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Filas de Mariche, estado Miranda, hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela, todos supervisados por un grupo de ingenieros chinos de 4 personas (fabricantes de las máquinas).

Según Santos, todo esto habría sido montado para "imprimir la totalidad de las nuevas actas y presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto".

"Visten con bragas grises, sin bolsillos y los tienen sin móviles. Los chinos llegaron de la sala situacional de Cuba en la madrugada de hoy, a bordo de un vuelo de Conviasa. Los supervisa Carlos Quintero, Rector Principal del CNE junto al director de tecnología del mismo organismo".

El también periodista agregó: "Mañana (hoy) , con una cobertura gigantesca de los medios de la dictadura, se presentarán en el TSJ, en manos de Diosdado Cabello, unas actas que durante 11 días estuvieron preparando en los galpones del CNE con técnicos chinos, donde hicieron una autopsia de la elección y manipularon todas las actas, (Esto con la complacencia y el apoyo de Padrino López). El TSJ validará las actas falsas del PSUV, ratificará la proclamación de Maduro y emitirá órdenes de captura contra Edmundo y María Corina".

Los ingenieros chinos especializados en "piratería informática"

Por su parte, el periodista Jaime Bayly, también afirmó que Nicolás Maduro habría contratado a un grupo chino especializado en "piratería informática" para "suplantar" las actas electorales de Venezuela.

"La dictadura venezolana ha contratado a un grupo chino especializado en piratería informática. Estos son unos peritos de piratería digital cibernética que están en China y que van a cobrar una fortuna a la dictadura de Maduro y Cabello a cambio de suplantar todas las actas. Ellos han dicho que son perfectamente capaces de hacerlo y ahora lo están haciendo", manifestó el comunicador en su canal de YouTube.

Relación del chavismo con empresas chinas para el "control social"

Según información de Reuters, en abril de 2008, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez envió a funcionarios del Ministerio de Justicia a visitar a sus homólogos en el centro de tecnología chino de Shenzhen. La misión era conocer el funcionamiento del programa nacional de documentos de identidad de China, según dijo en esa oportunidad un miembro de la delegación venezolana.

Pero una vez en Shenzhen, los venezolanos se dieron cuenta de que una tarjeta podía hacer mucho más que solo identificar al dueño del documento.

En la sede del gigante chino de telecomunicaciones ZTE Corp, la delegación aprendió cómo China, mediante el uso de tarjetas inteligentes, estaba desarrollando un sistema que ayudaría a Pekín a seguir el comportamiento social, político y económico.

"Lo que vimos en China cambió todo", dijo el asesor técnico Anthony Daquin, miembro de aquella delegación venezolana. Su asombro inicial, dijo, se volvió gradualmente en temor de que un sistema así pudiera llevar a cometer abusos contra la privacidad de las personas en Venezuela.