El tutorial de Nicolás Maduro para desinstalar WhatsApp de tu teléfono móvil: "Es imperialismo tecnológico"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a la población venezolana que desinstale la aplicación de mensajería móvil WhatsApp al considerar que está siendo utilizada por terceros en contra de los intereses del país, inmerso en protestas por los polémicos resultados de las elecciones que no han sido aceptados por la oposición y que no han sido avalados por buena parte de la comunidad internacional.

En una intervención televisiva, Maduro ha enseñado a los venezolanos a desinstalar WhatsApp de sus teléfonos móviles. En las imágenes se ve cómo el presidente selecciona la aplicación en su menú de entrada del teléfono, para después elegir la opción 'Desinstalar'. "Aquí dice desinstalar", informa Maduro.

En ese momento, el presidente desinstala la aplicación de su teléfono móvil entre los aplausos del público, y sentenciaba: "Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp".

"Familia venezolana, juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas, ¿quieren paz? Eliminen WhatsApp, porque le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico para que atacara y volviera loca a la familia venezolana", aseveraba Maduro.

"Yo voy a romper relaciones con WhatsApp"

Posteriormente, en un mitin ante manifestantes ha proseguido con sus ataques a la aplicación de mensajería porque cree que, a través de la misma, diferentes colectivos tratan de amenazar a Venezuela, de acuerdo con la información recogida por Europa Press.

"Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Desde teléfonos de Colombia, de Miami (EEUU), de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato. Ustedes se esconderán, pero la juventud va a ser irreversible", ha expresado Maduro durante un discurso pronunciado ante una multitud de manifestantes.

En ese sentido, ha afirmado que la aplicación está sirviendo para "amenazar a las y los jóvenes líderes populares, de calle, de comunidad, a la familia militar, policial y a toda Venezuela", razón por la que ha pedido un "retiro voluntario, progresivo y radical" de WhatsApp.

"Dile no a Whatsapp. No a Whatsapp de Venezuela. Firmeza, alegría, movilización, que esta batalla la vamos a ganar. (...) Hay otras apps, sistemas de mensajería como Telegram (rusa) y Wechat (china). ¡Vamos todos y todas!", ha añadido Maduro.