Maduro gana las presidenciales de Venezuela con el 51% de los votos, según resultados parciales

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, ha anunciado este lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ganado las elecciones presidenciales del país, por lo que ha obtenido la reelección al lograr el 51% de los votos, según resultados parciales.

Según el organismo controlado por la administración chavista, Maduro ha obtenido 5,1 millones de votos, según el 80% del escrutinio. Por su parte, el candidato opositor, Edmundo González, ha quedado en segundo lugar con el 44% de los votos (4,4 millones de votos). La tasa de participación ha superado las anteriores en más de diez puntos porcentuales al situarse en un 59%, informe Europa Press.

Amoroso ha explicado en una conferencia de prensa que se estaba dirigiendo "a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales" más de seis horas después del cierre de los colegios electorales debido a "una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que ha retardado" la transmisión de los resultados.

En este sentido, ha informado que ha solicitado "de inmediato" al fiscal general del país que inicie una investigación "sobre las acciones terroristas perpetradas" contra el sistema electoral, contra los centros de votación y los funcionarios electorales. Así, ha hecho un llamamiento un los venezolanos "para que se respete la Constitución, las leyes de la República y el mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación, así como la paz" en todo el territorio.

Primeras palabras de Maduro

"(El CNE da la noticia) del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. (...) Es el triunfo de la paz, de la estabilidad, del ideal republicano", ha expresado Maduro durante su primer discurso tras la publicación de los primeros resultados.

En ese sentido, ha destacado la "seguridad" y la "transparencia" del sistema electoral venezolano, y ha pedido respetar "la Constitución", "los poderes públicos" y la "voluntad popular".

"No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la República, la vida nacional. Hay que ver qué país del mundo, después de recibir 930 sanciones criminales, después de haber sufrido lo que hemos sufrido, cuál país se atreve a convocar elecciones. Quiero que me digan, las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo", ha añadido.

Tras ello, se ha hecho eco de un "ataque masivo al sistema de transmisión" del CNE: "Así lo denuncio. Sabemos de dónde lo hicieron. Ya a esta hora sabemos quién lo ordenó. Queda en manos de la Fiscalía General de la República hacer la investigación y hacer justicia para nuestro pueblo", ha añadido.

La oposición denuncia fraude

Por su parte, el opositor Leopoldo López ha asegurado que el CNE ha anunciado un "fraude" y que todo el país "lo sabe", tal y como ha denunciado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

"La dictadura miente descaradamente y decide atrincherarse más. Edmundo González derrotó a Maduro en un proceso ya viciado. Los venezolanos defenderemos nuestra voluntad. El liderazgo y el mundo son puestos a prueba una vez más", ha afirmado el opositor Juan Guaidó.

En referencia a ello, Maduro ha aseverado que "no es la primera vez" que la oposición realiza este tipo de reclamaciones que ha calificado de "película de la extrema derecha".

Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado, elegida en primarias pero inhabilitada por la Justicia del país latinoamericano, ha afirmado este lunes de madrugada que el presidente electo de Venezuela es su candidato, Edmundo González.

"Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. ¡Ganamos! Todo el mundo lo sabe. Esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los sectores del país", ha declarado durante una conferencia de prensa.

Dudas en los países cercanos

Varios líderes de centro y sur del continente americano han salido al paso de los resultados electorales en Venezuela, donde el recuento provisional al 80 por ciento concede la victoria al presidente Nicolás Maduro con algo más de la mitad de los votos, y han expresado sus dudas por el recuento.

Una de las voces más críticas ha sido la del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien considera que los resultados en Venezuela "son difíciles de creer" y ha advertido de que su Gobierno no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable".

"El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", ha señalado.

Las críticas al proceso electoral venezolano también han llegado desde Perú. El ministro de Exteriores andino, Javier González-Olaechea, ha condenado "en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del Gobierno de Venezuela". Además, "ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas", las autoridades de Perú han llamado a consultas a su embajador en Caracas, según ha expresado el propio González-Olaechea en sus redes sociales.

En el caso de Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo, ha aseverado que "Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo". "Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados", ha expresado un Arévalo que defiende la relevancia de "los informes de las misiones de observación".

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado este domingo que su Gobierno "no va a reconocer otro fraude" en Venezuela, y ha manifestado que "espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular", si bien se desconoce por el momento el resultado de las elecciones presidenciales en las que el presidente Nicolás Maduro, se ha presentado a la reelección.

"¡Dictador Maduro, afuera! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", ha manifestado Milei a través de su perfil en la red social X.