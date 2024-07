Celebración de España por la Eurocopa 2024 en Madrid, directo: recorrido y última hora de la Selección

La selección española masculina de fútbol se ha proclamado campeona de la Eurocopa que se ha disputado en Alemania tras ganar este domingo en la final celebrada en el Olímpico de Berlín a Inglaterra por 2-1 gracias a un gol en los últimos minutos de Mikel Oyarzabal. España se ha convertido en la más laureada del torneo con su cuarto título tras los de 1964, 2008 y 2012 después de un trepidante encuentro, sobre todo en la segunda mitad en la que se adelantó muy pronto con un gol de Nico Williams. Cole Palmer ha firmado la igualada después de que la 'Roja' perdonase varias ocasiones claras y en el minuto 87 Mikel Oyarzabal ha empujado un gran centro de Marc Cucurella para dar la victoria definitiva al equipo de Luis de la Fuente.

18:50 Los jugadores y el staff técnico son recibidos por Felipe VI, Letizia y las infantas

El plantel de la selección española ya ha llegado al Palacio de la Zarzuela donde han sido recibidos por los reyes y las infantas con un pasamanos. Acto seguido se han hecho una foto grupal en unas escaleras junto al trofeo. El capitán Álvaro Morata ha obsequiado a la Familia Real con una camiseta firmada por todos los jugadores.

SS MM los Reyes de España y las infantas reciben a los campeones de Europa y todo el cuerpo técnico de la @SEFutbol en el Palacio de la Zarzuela#EURO2024 #EuroRTVE



18:30 El autobús de la Selección, rumbo a la Zarzuela

Los jugadores españoles ya se han montado en el autobús que les esperaba en la Plaza de España para iniciar su recorrido, que hará su primera parada para recibir a Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela.

18:05 Confirmados los artistas que actuarán en Cibeles con Aitana a la cabeza

La cuenta de 'X' de la Selección Española Masculina de Fútbol ha publicado los que serán los artistas que actuarán en Cibeles durante la celebración de la Eurocopa. Entre ellos destaca la cantante Aitana. Los otros que se han sumado a la fiesta son el Dj Wally López; Almacor, el encargado de cantar la canción oficial de RTVE de la Eurocopa 2024 'Brillos platinos' e Isabel Aaiún, que cantará la que está siendo el single del verano: 'Potra Salvaje'.

17:30 El autobús de la Selección ya está en la entrada del hotel

El autocar en el que los jugadores comenzarán su recorrido ya está esperando en la puerta del hotel en Plaza de España. Con él harán el trayecto hasta el Palacio de la Zarzuela, el Palacio de la Moncloa y la posterior procesión por las calles de Madrid.

17:05 Comida y siesta, el plan de los jugadores antes de la celebración

En estos momentos, los jugadores se encuentran descansando en un hotel de la madrileña Plaza de España. Allí han disfrutado de una comida especial de celebración antes de retirarse a sus habitaciones a descansar.

16.10 Un merecido descanso antes de las celebraciones

Los jugadores de la Selección han llegado al hotel de concentración, en el que estarán unas dos horas tomando un necesario y merecido descanso antes de que comiencen las celebraciones con autoridades y ciudadanos por las calles de Madrid.

15:40 ¡La Eurocopa ya está aquí!

La foto es de Reuters.

15:20 La Selección llega a Barajas

Los integrantes de 'La Roja' han llegado con el trofeo y están descendiendo del avión para la foto oficial en plena pista. Los jugadores, cansados pero contentos, tienen por delante todo un día de celebraciones.

14:30 Los cortes de tráfico en Madrid por la celebración de la Eurocopa

La fiesta tendrá lugar esta tarde a las 20.00 horas en la Plaza de Cibeles, según ha informado la Federación Española de Fútbol (RFEF), pero previamente la Roja llegará al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 15:15 horas, desde donde está previsto que se desplace en un autobús descapotable al Palacio de la Zarzuela y al Palacio de la Moncloa.

Tras concluir estas visitas, la selección pasará por las siguientes calles del centro de la capital, donde el Ayuntamiento de Madrid prevé una gran afluencia de aficionados.

Lea aquí el listado completo de calles.

14:08 Dónde ver la celebración de España por la Eurocopa 2024 en Madrid

Culminada la conquista de la Eurocopa, toca emprender el viaje a casa y poner destino a unas merecidas vacaciones. Pero antes de ello, a la Selección le queda un último encuentro: el de los campeones de Europa con la marea roja.

Lea aquí toda la información.

13:17 Vox recalca que todos los jugadores de la Selección "están integrados" en España

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, José Antonio Fúster, ha rechazado este martes entrar en el debate sobre la "diversidad" que se da en el seno de la Selección Española de Fútbol, ha recalcado que todos sus integrantes "son españoles y están integrados en España" y ha avisado de que considera un "error inmenso polítizar" los éxitos del combinado que dirige Luis de la Fuente.

Lea aquí la información completa.

13:03 La Reina Letizia cambia su agenda para celebrar la Eurocopa

Doña Letizia ha cambiado a última hora su agenda para poder asistir a la cita en Zarzuela, el primero de los festejos de esta jornada del lunes para celebrar la victoria en la Eurocopa.

Lea aquí toda la información.

12:45 El vuelo de la Selección se retrasa una hora

Cosas que pasan: el vuelo de la Selección se ha retrasado y ha salido de Berlín con una hora de retraso, por lo que los jugadores de Luis de la Fuente estarán en Barajas en torno a las 15.15 horas de la tarde.

12:40 Más de 200 policías velarán por la seguridad en la celebración en Cibeles

El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un dispositivo de seguridad y emergencias ante la celebración de la Eurocopa en la Plaza de Cibeles que contará con cerca de 200 policías, 70 sanitarios y 14 ambulancias.

Según han informado fuentes municipales, distintas unidades policiales municipales y del distrito vigilarán, por una parte, la venta ambulante y los hurtos; y por otra, acompañarán al autobús de la selección.

Además, Samur-Protección Civil instalará un puesto sanitario avanzado, con 14 ambulancias )3 avanzadas y 11 básicas), y contará con equipos Halcón (de acción rápida) y a pie. En total, cerca de 70 sanitarios participarán en el dispositivo. Informa Europa Press.

12:20 Page: la Selección ha dado "una lección" a buena parte de la política

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha proclamado que la Selección Española ha dado "una lección de talante y actitud a buena parte de la clase política" y ha comentado que el combinado dirigido por Luis de la Fuente "representa la biodiversidad de este país".

"Consiguieron emocionarme y el triunfo tiene un doble valor por la forma de ser de la plantilla, muy alejada del ruido ambiental que tenemos en España y con un punto de humildad para llegar donde han llegado", ha destacado.

11:05 La estación de Banco de España, cerrada desde las 18.30h

10:45 España gana la Eurocopa y revienta los audímetros

España ganó su cuarta Eurocopa en una final que paralizó el país. 13.587.000 espectadores de media vieron el triunfo de la selección frente a Inglaterra, lo que supone un 78,7% de share. Y 18.939.000 (espectadores únicos) sintonizaron en algún momento este encuentro decisivo que dio al combinado nacional su cuarto título en este torneo gracias a los goles de Nico Williams y Oyarzabal.

Lea aquí toda la información.

10:25 Otegi no se alegra demasiado de la victoria de España

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que "nunca" se alegrará de las victorias de la selecciones de España porque "no es mi selección, no es mi rey y no es mi himno", y porque, además, el Estado español "niega a los jugadores vascos la opción de jugar con la selección vasca".

Lea aquí toda la información.

10:16 España vs Argentina, la gran 'Finalissima' 2025: ¿Cuándo y dónde se juega?

El torneo se recuperó en 2021 y enfrenta a los campeones de Eurocopa y Copa América. Se celebrará el año próximo, aunque deberá sortear varios problemas de calendario.

Lea aquí toda la información.

10:06 La felicitación de Feijóo a 'La Roja'

9:58 Pilar Alegría asegura que la Selección representa la "diversidad" de España

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha destacado la "diversidad" y el "futuro absolutamente brutal" que tiene la selección española de fútbol tras ganar anoche la Eurocopa ante Inglaterra.

"La selección española representa la diversidad propia de nuestra propia sociedad y, sobre todo, con jugadores que ellos mismos lo han ido contando durante este tiempo que vienen de familias y que han venido aquí a España con la intención de buscar un futuro mejor después de mucho sufrimiento", se ha congratulado la titular de Deportes en una enrtrevista en RNE, recogida por Europa Press.

9:50 Los jugadores de la Selección, de camino al aeropuerto de Berlín

La tropa de Luis de la Fuente han dormido poco después de los festejos, pero la rueda sigue: un autocar les esperaba en la puerta de su hotel para llevarles al aeropuerto de Berlín, desde el que partirán para regresar a España, a Madrid.

9:44 La felicitación de Pedro Sánchez a la Selección

9:32 A qué hora llega la Selección a Madrid

La Roja pernoctó esta noche en Berlín y regresará a España este lunes. Se espera su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 14:10, lugar en el que se producirá una de las imágenes típicas de este tipo de fastos: la de la Selección bajando las escaleras del avión con el título en su poder.

Lea toda la información en este enlace.

9:20 Cuánto dinero se lleva España por ganar la Eurocopa

La RFEF se va a llevar un buen pellizco por la cuarta Eurocopa española de la historia: al dinero asegurado por la participación en la fase final se suman todos los bonus que 'La Roja' ha obtenido gracias a sus victorias en la fase de grupos y el avance, fase tras fase, hasta la victoria final.

Lea toda la información en este enlace.

9:10 Carvajal, Nacho y Joselu logran el doblete Eurocopa -Champions

Dani Carvajal, Nacho Fernández y Joselu Mato se unieron al selecto club de jugadores que han logrado, a lo largo de la historia, el doblete de ganar en el mismo año la Liga de Campeones con sus clubes y la Eurcopa de naciones.

Además de los españoles, el inglés Jude Bellingham tenía la opción también de hacer ese doblete tras ganar la decimoquinta 'Orejona' del Real Madrid, pero la victoria 2-1 de la 'Roja' en la final de este domingo sobre Inglaterra decantó la balanza en esta Eurocopa 2024 de Alemania.

Carvajal, Nacho y Joselu se suman a una lista de españoles donde ya figuraban Luis Suárez desde la edición de 1964 y más recientemente Juan Mata y Fernando Torres, que en 2012 levantaron los máximos títulos del 'Viejo Continente' entre clubes y selecciones.

23:10h - Entrega de premios

Mejor jugador joven: Lamine Yamal.

MVP es para Rodri.

22:53h - FIN DEL PARTIDO!!! ESPAÑA GANADORA DE LA EUROCOPA 2024!!!

España hace pleno y gana los 7 partidos del torneo.

22:50h - 4 minutos más

22:45h - GOOOOOOOOOOLLLL DE OYARZABAL

España 2 - Inglaterra 1

22:32h - Gol de Palmer

España 1 - Inglaterra 1

22:27h - Sale Morata y entrega su brazalete a Carvajal

22:11h - Amarilla de Stones para Zubimendi

Stones recibe tarjeta amarilla por derribar a Martín Zubimendi, quien se dirigía en vertical hacia el área de Pickford.

22:05h - GOOOOOOOOOOOOOL DE NICO WILLIAMS!!!

España 1 - Inglaterra 0

22:04h - ¡Comienza la segunda parte!

Calientan Mikel Oyarzabal y Ferrán Torres.

21:52h - Martín Zubimendi entra y sale Rodri

Martín Zubimendi está calentando en la banda, listo para entrar al campo y aportar frescura al mediocampo español. Cambio por Rodri.

21:45h - Descanso y España al límite

España no está logrando aprovechar las pocas contras que permite Inglaterra. Los jugadores están demasiado atrás y quien se atreve a correr queda muy solo. La selección británica defiende muy junta, impidiendo cualquier centro raso. Fabián intentó conectar con Morata con un centro al punto de penalti, pero el balón se fue directamente fuera.

21:35h - Quién es François Letexier, el árbitro de la final

El árbitro francés François Letexier será el encargado de dirigir la final de la Eurocopa 2024 que enfrentará a España e Inglaterra en el estadio Olímpico de Berlín este domingo, según ha informado la UEFA este jueves. Conoce aquí su trayectoria.

21:30h - Amarilla para Dani Olmo

Dani Olmo recibe tarjeta amarilla por un plantillazo en la cadera de Rice, quien se tiró al césped para cortar su avance.

21:25h - Amarilla para Kane

Entran las asistencias para atender a Fabian después de una entrada de Kane.

21:12h - Oportunidad de Williams

¡Stones bloquea el tiro de Nico Williams! Fabián encontró a Nico en carrera, quien encaró y se perfiló hacia su pierna izquierda, pero su disparo fue bloqueado por el central inglés. Córner para España.

21: 03h - Alineaciones

Selección Española: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.

Selección inglesa: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Shaw; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden y Kane.

21:00h - ¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!

Ruge el Estadio Olímpico de Berlín, ¡comenzamos!

20:52h - ¿Qué significa el escudo de los tres leones de la selección inglesa?

El escudo de los tres leones de la selección inglesa de fútbol tiene una rica historia que se remonta a la Edad Media. Originado en el siglo XII con el rey Ricardo I (Ricardo Corazón de León), los tres leones pasantes guardantes representaban fuerza, coraje y nobleza. Con el tiempo, este emblema se convirtió en un símbolo de la monarquía y la nación inglesa, reflejando la identidad y el patrimonio del país.

En el fútbol, los tres leones fueron adoptados como el escudo oficial de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) desde su fundación en 1863. La versión moderna del escudo incluye los tres leones en un campo azul, rodeados por diez rosas Tudor, combinando elementos históricos y representando la unidad y tradición de Inglaterra. Así, el escudo no solo es un emblema deportivo, sino un símbolo del orgullo nacional y la rica historia inglesa.

20:18h - Alineación de la selección inglesa

20:14h - Qué significa el parche que lleva la Selección Española en la camiseta de esta Eurocopa

La magnitud de un evento deportivo de la talla de la Eurocopa de fútbol (y que esté todo el día en los medios) invita a que muchos ciudadanos no aficionados al deporte rey le den una oportunidad sentándose frente al televisor. Y como es lógico, presenciarán acciones, términos o detalles cuyo significado desconocerán.

En esta ocasión, a muchos les ha llamado la atención un detalle de la camiseta que viste la Selección Española de Fútbol. Concretamente, un parche plateado con forma de escudo a la altura del pecho, centrado entre el escudo de España y el logo de adidas. Consulta el significado del parche de la selección aquí.

20:10h - El once de España

20:05h - Harry Kane: "Hemos demostrado mucha fe, podemos ganar a cualquiera"

El delantero de la selección inglesa Harry Kane valoró la manera en la que Inglaterra ha ido creciendo y superando adversidades para llegar a la final de la Eurocopa 2024, incluido la final perdida hace tres años en Wembley, para tener "mucha fe" en sus opciones de ganar el título este domingo contra España.

El máximo goleador histórico de los 'Tres Leones' fue preguntado, en primer lugar y en varias ocasiones más, por la final perdida la anterior cita continental, en casa y en los penaltis contra Italia. "Demuestra mucha consistencia. Muchos de nosotros después de esa final nos quedamos muy decepcionados, cuesta mucho volver a trabajar para llegar a donde estamos ahora. Habla mucho de la mentalidad de este equipo, estoy muy contento de volver a jugar una final europea, estamos deseando dar un paso más", afirmó.

19:55h - Así es el Estadio Olímpico de Berlín

El Estadio Olímpico de Berlín, conocido como Olympiastadion, es uno de los estadios más icónicos y con mayor historia de Alemania. Inaugurado en 1936 para los Juegos Olímpicos de Berlín, ha sido testigo de numerosos eventos deportivos y culturales de gran relevancia. Con una capacidad actual de alrededor de 74,000 espectadores, el estadio ha sido renovado varias veces, la más notable en 2004, para mantener su estatus como una instalación de clase mundial. Su arquitectura combina elementos históricos con modernidad, ofreciendo una atmósfera única para los eventos que alberga. Consulta toda la historia del Estadio Olímpico de Berlín aquí.

19:45h - Luis de la Fuente: "Si no somos España, no vamos a tener opciones de ganar"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, apuntó que su equipo está "en el mejor momento para afrontar una final" como la de este domingo ante Inglaterra por la Eurocopa 2024, pero destacó que no pierden la "perspectiva" de que, a pesar de haber jugado un gran torneo, tendrán que hacerlo incluso mejor.

"Estoy feliz, sólo me quedo con lo bueno, no tengo tiempo para ir acumulando cosas negativas en mi vida, me quedo con todo lo bueno que estamos viviendo aquí. Estoy en uno de los grandes hitos deportivos, con ganas de jugar este partido", dijo en rueda de prensa este sábado, en la previa a la final de Berlín.

19:40h - ¿Por qué algunos vecinos celebran antes que otros los goles de la Selección española?

Millones de españoles verán la noche de este domingo la final de la Eurocopa de Fútbol con un retraso de entre cinco y quince segundos, en función de su plataforma de Internet utilizada, en relación con la emisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Seguir leyendo aquí.

19:35h - Jesús Navas: "Seguir aquí significa que he hecho bien las cosas"

El lateral derecho de la selección española Jesús Navas se mostró orgulloso de un equipo que ha demostrado unión, como el que compartió hace doces años en la última Eurocopa que ganó España, y celebró a nivel personal haber "hecho bien las cosas" para poder disfrutar de un último baile en la final contra Inglaterra.

"Estamos haciendo un campeonato muy bueno y tenemos mucha ilusión por hacer un partido bueno y ganar. Es una final y sabemos lo complicado que es ganar un título y hay que estar muy concentrado en todo momento. Después de tantos años, seguir aquí significa que he hecho bien las cosas. Sería una alegría, nos lo merecemos", dijo este sábado en la previa a la final de la EURO 2024.

19:17h - Cuatro madridistas optan a hacer el doblete de Eurocopa y Champions League en el mismo año

Si la 'Roja' vence al combinado inglés en la final de este fin de semana, Carvajal, Nacho y Joselu engrosarán en dicha estadística una lista de españoles donde ya figuran Luis Suárez desde la edición de 1964 y más recientemente Juan Mata y Fernando Torres, que en 2012 levantaron los máximos títulos del 'Viejo Continente' entre clubes y selecciones.

19:05h - La Eurocopa que prometía aliviar a la economía de Alemania podría terminar dando un empujón a la de España

La economía de la zona euro se enfrenta a una situación un tanto peculiar en los últimos años. Mientras que algunos países del sur como España crecen con vigorosidad y generan empleo, el 'rico' norte y centro de Europa se está quedando estancado, con Alemania como paradigma. Ante esta curiosa situación, en Alemania habían puesto ciertas esperanzas en la organización de la Eurocopa de fútbol que se está jugando. Conoce toda la información aquí.