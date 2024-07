España - Inglaterra de Eurocopa 2024, final en directo: última hora del resultado y goles

¡Bienvenidos a la gran final de la Eurocopa 2024! Hoy, desde el imponente Estadio Olímpico de Berlín, somos testigos de un enfrentamiento épico entre dos titanes del fútbol europeo: España e Inglaterra. Tras semanas de emoción y competencia feroz, llegamos al clímax del torneo, donde uno de estos equipos alzará el trofeo más prestigioso del continente. Sigue el directo del partido en elEconomista.es.

20:05h - Harry Kane: "Hemos demostrado mucha fe, podemos ganar a cualquiera"

El delantero de la selección inglesa Harry Kane valoró la manera en la que Inglaterra ha ido creciendo y superando adversidades para llegar a la final de la Eurocopa 2024, incluido la final perdida hace tres años en Wembley, para tener "mucha fe" en sus opciones de ganar el título este domingo contra España.

El máximo goleador histórico de los 'Tres Leones' fue preguntado, en primer lugar y en varias ocasiones más, por la final perdida la anterior cita continental, en casa y en los penaltis contra Italia. "Demuestra mucha consistencia. Muchos de nosotros después de esa final nos quedamos muy decepcionados, cuesta mucho volver a trabajar para llegar a donde estamos ahora. Habla mucho de la mentalidad de este equipo, estoy muy contento de volver a jugar una final europea, estamos deseando dar un paso más", afirmó.

19:55h - Así es el Estadio Olímpico de Berlín

El Estadio Olímpico de Berlín, conocido como Olympiastadion, es uno de los estadios más icónicos y con mayor historia de Alemania. Inaugurado en 1936 para los Juegos Olímpicos de Berlín, ha sido testigo de numerosos eventos deportivos y culturales de gran relevancia. Con una capacidad actual de alrededor de 74,000 espectadores, el estadio ha sido renovado varias veces, la más notable en 2004, para mantener su estatus como una instalación de clase mundial. Su arquitectura combina elementos históricos con modernidad, ofreciendo una atmósfera única para los eventos que alberga. Consulta toda la historia del Estadio Olímpico de Berlín aquí.

19:45h - Luis de la Fuente: "Si no somos España, no vamos a tener opciones de ganar"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, apuntó que su equipo está "en el mejor momento para afrontar una final" como la de este domingo ante Inglaterra por la Eurocopa 2024, pero destacó que no pierden la "perspectiva" de que, a pesar de haber jugado un gran torneo, tendrán que hacerlo incluso mejor.

"Estoy feliz, sólo me quedo con lo bueno, no tengo tiempo para ir acumulando cosas negativas en mi vida, me quedo con todo lo bueno que estamos viviendo aquí. Estoy en uno de los grandes hitos deportivos, con ganas de jugar este partido", dijo en rueda de prensa este sábado, en la previa a la final de Berlín.

19:40h - ¿Por qué algunos vecinos celebran antes que otros los goles de la Selección española?

Millones de españoles verán la noche de este domingo la final de la Eurocopa de Fútbol con un retraso de entre cinco y quince segundos, en función de su plataforma de Internet utilizada, en relación con la emisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Seguir leyendo aquí.

19:35h - Jesús Navas: "Seguir aquí significa que he hecho bien las cosas"

El lateral derecho de la selección española Jesús Navas se mostró orgulloso de un equipo que ha demostrado unión, como el que compartió hace doces años en la última Eurocopa que ganó España, y celebró a nivel personal haber "hecho bien las cosas" para poder disfrutar de un último baile en la final contra Inglaterra.

"Estamos haciendo un campeonato muy bueno y tenemos mucha ilusión por hacer un partido bueno y ganar. Es una final y sabemos lo complicado que es ganar un título y hay que estar muy concentrado en todo momento. Después de tantos años, seguir aquí significa que he hecho bien las cosas. Sería una alegría, nos lo merecemos", dijo este sábado en la previa a la final de la EURO 2024.

19:30h - Gareth Southgate: "Si no tenemos miedo a perder, tenemos más oportunidades de ganar"

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, reconoció que su equipo ha ido de menos a más en la Eurocopca 2024 para darse la opción de hacer realidad el sueño de dar a su país la primera corona continental, en una final este domingo contra España en la que no tendrán "miedo a perder", aunque deberán "hacerlo todo bien".

"Todo el mundo está bien, en buena forma para jugar, algo inusual en una final. Estamos ilusionados de enfrentarnos al desafío. El equipo ha mejorado en las últimas semanas y ha demostrado mucha resiliencia. Hemos intentado analizar a nuestro rival, cuál es la mejor manera de jugar contra ellos", dijo en la rueda de prensa previa a la gran final en Berlín.

19:17h - Cuatro madridistas optan a hacer el doblete de Eurocopa y Champions League en el mismo año

Si la 'Roja' vence al combinado inglés en la final de este fin de semana, Carvajal, Nacho y Joselu engrosarán en dicha estadística una lista de españoles donde ya figuran Luis Suárez desde la edición de 1964 y más recientemente Juan Mata y Fernando Torres, que en 2012 levantaron los máximos títulos del 'Viejo Continente' entre clubes y selecciones.

19:05h - La Eurocopa que prometía aliviar a la economía de Alemania podría terminar dando un empujón a la de España

La economía de la zona euro se enfrenta a una situación un tanto peculiar en los últimos años. Mientras que algunos países del sur como España crecen con vigorosidad y generan empleo, el 'rico' norte y centro de Europa se está quedando estancado, con Alemania como paradigma. Ante esta curiosa situación, en Alemania habían puesto ciertas esperanzas en la organización de la Eurocopa de fútbol que se está jugando. Conoce toda la información aquí.

18:50h - Un total de 32 líneas de EMT Madrid modificarán el domingo su itinerario

El Ayuntamiento de Madrid instalará pantallas gigantes en el Puente del Rey en Madrid Río y en la Plaza de Colón, por lo que en estas zonas se prevé gran afluencia de personas que obligarán a cambiar los recorridos habituales de estas líneas de autobuses.

Además se espera gran afluencia de personas en la Plaza de Cibeles, punto de salida de la red de autobuses nocturnos de la capital, los conocidos como 'buhos', para una posible celebración en el caso de una victoria española.

En concreto, serán 16 líneas que circulan en el entorno de la plaza Colón las que se verán afectadas de 18.00 a 02.00 horas del domingo, aproximadamente, por afectaciones en la citada plaza, Goya, Génova, Armada Española, paseo de Recoletos y paseo de la Castellana.

En este caso, resultarán afectadas las líneas 5, 14, 21, 27, 37, 45, 53, 150, C03, N1, N4, N22, N23, N25 y N26, según la información facilitada por la EMT en su página web.

Otras 16 líneas que circulan en el entorno de la glorieta San Vicente, en la zona de Príncipe Pío, cerca del Puente del Rey, se verán también afectadas de 23 a 00.30 horas por este evento sociocultural. En este caso, serán las líneas 25, 33, 39, 41, 46, 62, 75, 138, C1, C2, N18, N19, N20, NC1, NC2 y SE832 (Príncipe Pío-Hospital Fundación San José).

18:39h - Quién es François Letexier, el árbitro de la final

El árbitro francés François Letexier será el encargado de dirigir la final de la Eurocopa 2024 que enfrentará a España e Inglaterra en el estadio Olímpico de Berlín este domingo, según ha informado la UEFA este jueves. Conoce aquí su trayectoria.

18:30h - El Rey y la Infanta Sofía asistirán a la final

El Rey Felipe VI asistirá junto a la Infanta Sofía el domingo a la final de la Eurocopa en el Estadio Olímpico de Berlín, donde la Selección española disputará la final contra Inglaterra.

Finalmente el Rey Felipe estará acompañado por Su Alteza Real la Infanta Sofía en Berlín en la final de la Eurocopa, según ha informado Casa Real.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, también estarán presentes en el encuentro.

18: 15h - Horario y dónde ver la Eurocopa 2024

España e Inglaterra se baten en la final este domingo a las 21:00 horas. Lo harán en el estadio Olímpico de Berlín, con capacidad para 71.000 espectadores.

18:00h - Dónde están las tres pantallas gigantes en Madrid

Para esta ocasión, una infinidad de municipios prevén colocar pantallas gigantes en las que invitar a sus vecinos a animar a la Roja en compañía. En el caso de la capital, Madrid dispondrá de tres ubicaciones en las que disfrutar del encuentro.

Al igual que en el anterior encuentro frente a Francia, Madrid engalanará el Puente del Rey para acoger a más aficionados. Así, este punto contará con tres pantallas gigantes, permitiendo así una mayor afluencia. Más información aquí.