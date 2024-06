La Cátedra de Begoña Gómez, en el aire tras la fuga de patrocinadores

La Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez en la Complutense encara una fuga de patrocinadores, tras la renuncia de sus principales colaboradores a renovar los acuerdos de mecenazgo. El programa, que cuenta con un patrocinio de 126.000 euros, tiene cada vez más complicada su continuidad. Reale Seguros y Fundación La Caixa son los principales padrinos del programa universitario TSC, con una dotación económica de 60.000 euros cada uno, pero ninguno de ellos tiene la intención de seguir.

Fuentes oficiales de la aseguradora Reale confirman que "no se renovará el convenio firmado en octubre de 2020 con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para la creación de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva", un acuerdo que vence en octubre de esta año. La Fundación de La Caixa tampoco renovará, aunque desde la entidad dejan entrever una pequeña ventana de oportunidad para la formación académica. "Era una actuación puntual, aunque aún no podemos decir nada porque no existe una propuesta de renovación del centro educativo".

Otras empresas como Telefónica, Google e Indra, que prestaron servicio gratuito a la Cátedra para desarrollar la plataforma de la enseñanza, tampoco seguirán. Como tampoco lo hará la Cámara de España Telefónica e Indra justifican el final de la colaboración en la expiración del que era un contrato ad hoc, mientras que Google insiste en que "ha colaborado durante años con universidades en España, entre las que se incluye la Universidad Complutense de Madrid, para contribuir a la transformación digital del país". Según la tecnológica norteamericana, "nuestro acuerdo de mecenazgo por valor de 40.000 euros con la UCM para apoyar la sección Growth de la Plataforma Transforma TSC, es solamente una de las muchas iniciativas similares que hemos apoyado en los últimos 20 años".

El proyecto de Gómez cuenta también entre sus aliados con Conpymes, la patronal impulsada desde el Gobierno para hacer frente a Cepyme; la ONCE; la Confederación Empresarial Española la Economía Social (Cepes) o la Asociación Española de Fundaciones. Según la investigación llevada a cabo por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Begoña Gómez constituyó a finales del año pasado la empresa Transforma TSC con la que pretende ahora hacer negocio a partir del software de la Complutense vendiendo servicios de consultoría a las pymes, a las que llega a prometer inversores y un mejor acceso a la financiación.

Tráfico de influencias

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye precisamente la causa abierta contra Begoña Gómez la ha declarado investigada por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha pedido a la Guardia Civil que investigue la sociedad que constituyó el pasado mes de noviembre para ofrecer sus servicios de consultoría a las empresas. La empresa de Begoña Gómez está domiciliada en la calle Serrano Anguita de Madrid, en uno de los centros de coworking de Impact Hub.

En su página web ofrece servicios para pymes, pero reserva también un acceso a las grandes empresas. Aunque la UCO ha descartado en su primer informe que haya ningún indicio delictivo, el juez ha ordenado proseguir la investigación. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado además la pretensión de Fiscalía de que se archivara el caso. Parece con todo ello muy complicado que Begoña Gómez pueda mantener su cátedra en la Complutense y, sobre todo, garantizar la viabilidad de su empresa para prestar servicios de consultoría a las pymes españolas.