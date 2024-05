Crisis diplomática entre Milei y Sánchez: Quién es la embajadora española en Argentina y qué implica que sea llamada a consultas 'sine die'

El Gobierno ha decidido este domingo llamar a consultas 'sine die' a la embajadora en Argentina, María Jesús Alonso, después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya calificado de "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha amenazado con medidas adicionales si no se produce una disculpa pública por parte de este, quien aún sigue en Madrid.

Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una declaración institucional sin preguntas desde el Complejo de la Moncloa, en la que ha exigido también "disculpas" por parte del mandatario argentino, a quien ha acusado de haber sobrepasado "cualquier tipo de diferencia política e ideológica" con sus declaraciones.

Durante su intervención en el acto de Vox en el Palacio de Vistalegre 'Europa Viva 24', Milei se ha referido a la mujer de Sánchez. "No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar.Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo", ha comentado.

El ministro ha explicado que el Gobierno había puesto a disposición de Milei durante su estancia en Madrid, en la que no había previstos encuentros ni con Sánchez ni con el Rey Felipe VI, "los recursos públicos necesarios" y se le ha tratado "con todo el respeto y la deferencia debida".

"Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España", ha denunciado. "El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno".

Esto constituye, ha abundado, "un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países". Albares ha sostenido que sus palabras "no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad".

¿Quién es la embajadora de España en Argentina?

A raíz de la polémica diplomática, surgió el nombre de María Jesús Alonso Jiménez, que es la actual embajadora de España en el país trasandino. Según se aprecia en su currículo del Ministerio de Exteriores, es licenciada en derecho por la Universidad de Barcelona. Ingresó en la carrera diplomática en 1983.Ha sido directora Adjunta de la Escuela Diplomática, subdirectora de Europa Oriental, consejera en la Dirección General de Seguridad y Desarme, vocal asesora en el Departamento de Internacional del Gabinete del Presidente del Gobierno y embajadora para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género.

Ha estado destinada en las Embajadas de España en Turquía, Holanda, Dinamarca y en la Representación Permanente de España ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Bruselas.

Ha sido Embajadora de España en la República de Camerún (2005?2008) y en la República de Ghana (2014?2017). Desde septiembre de 2017 es vocal Asesora en el Gabinete de la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Asumió el cargo de embajadora en Argentina en 2022.

La posición de Argentina

Por su parte, el ministro de Interior de Argentina, Guillermo Francos, ha manifestado este domingo que el presidente del país, Javier Milei, no debe pedir disculpas por llamar "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba que pedir disculpas. No corresponde", ha declarado Francos durante una entrevista con el canal de televisión argentino Todo Noticias (TN), donde también ha asegurado que Milei no ha hecho mención a ningún miembro del Gobierno español y que los primeros insultos han llegado por parte del mismo.

Crisis diplomática y consultas 'sine die'

El Gobierno ha decidido este domingo llamar a consultas 'sine die' a la embajadora en Argentina. Hablamos de una herramienta de protesta diplomática y supone la retirada temporal del embajador del país que protesta.

El Diccionario Panhispánico del español jurídico explica que una llamada a consulta es una orden que se envía a un jefe de misión diplomática por el ministro de Asuntos Exteriores del Estado acreditante para que se persone urgentemente con objeto de informar sobre un determinado asunto y recibir instrucciones particulares.

Existen distintos grados de 'anomalía' en las relaciones diplomáticas como la convocatoria, la llamada a consultas y la retirada. Estos conceptos reflejan situaciones bastante distintas. En la escala de medidas de protesta diplomática, la llamada a consultas está un nivel por debajo de la retirada definitiva del embajador y la ruptura de relaciones diplomáticas.

La convocatoria de un embajador se produce cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores correspondiente hace ir físicamente a su sede a un embajador de otro país para expresar una queja. Cuando los embajadores acuden al ministerio, se les puede transmitir la queja de forma verbal o a través de un documento (conocido como 'nota verbal'), entre otras fórmulas.

La llamada a consultas es un episodio más grave. En este caso, el Ministerio llama a su propio embajador para que vuelva a su país. La ausencia puede durar días, meses o años. Durante la ausencia del embajador, al frente de la embajada quedaría el encargado de negocios ad interim, un funcionario diplomático que sustituiría provisionalmente al jefe de la misión. Por lo tanto, bajaría la representación diplomática. De esta forma, cuando un país llama a consultas a su embajador, puede ser el paso previo a una ruptura de relaciones diplomáticas.

Hasta ahora, la única vez que el Gobierno de Pedro Sánchez había recurrido a este instrumento fue en agosto de 2021, con Albares recién llegado al Ministerio. Entonces, se llamó a consultas a la embajadora en Nicaragua tras un comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denunciaba injerencia por parte de España y se recurría a los GAL o a Cataluña para criticar al Gobierno.

Llamada al otro embajador

Albares ha repetido el llamado a las "disculpas" y ha convocado esta mañana en la sede del Ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que el mandatario de su país, Javier Milei, exprese unas "disculpas públicas" tras acusar de "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha explicado en una entrevista en La1, recogida por Europa Press, será él mismo quien reciba "personalmente" al embajador argentino, cuando lo normal es que en este tipo de casos sea otro alto cargo del Ministerio quien lo haga, y le exigirá "disculpas públicas".