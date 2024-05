Vox llena Vistalegre en un acto en el que el plato estrella es Milei

Vox celebra este domingo en Madrid la convención Europa Viva 24, un evento que reunirá a dirigentes del partido, cargos, afiliados y simpatizantes con figuras relevantes de su espacio político, como Javier Milei o Marinne Le Pen, que arroparán al partido para marcar el inicio de la precampaña para las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio.

Vox ha conseguido llenar este domingo el Palacio de Vistalegre para celebrar el acto central de la convención política Europa Viva 24, en el que el plato fuerte serán las intervenciones del presidente de Argentina, Javier Milei, y de Santiago Abascal.

Junto a ellos, intervendrán otras figuras relevantes de su espacio político, entre las que destacan Marinne Le Pen, Víctor Orban, Giorgia Meloni o Mateusz Morawiecki, e integrantes de la candidatura de Vox a las elecciones al Parlamento Europeo.

"Que no, que no, que no me da la gana, una dictadura como la venezolana" o "Puigdemont a prisión", cantan los afiliados y simpatizantes de Vox en los momentos previos al comienzo del acto. Abascal ha salido a saludar brevemente por una de las gradas del Palacio de Vistalegre, que tiene capacidad para 10.000 personas.

El partido de Santiago Abascal ha concebido el Europa Viva 24 como evento político para dar el pistoletazo de salida a la precampaña de los comicios del 9 de junio. Su programa estará basado en la defensa de la soberanía de las naciones europeas, los derechos de los trabajadores del sector primario y la protección de las fronteras, entre otros aspectos.

Con la convención, que se celebrará en el Palacio de Vistalegre, Vox pretende estimular a su base de votantes y al potencial electorado con una demostración de sus alianzas internacionales, que también incluyen a Víctor Orban, Giorgia Meloni o Mateusz Morawiecki.

Vox se ha inclinado por hacer esta versión 'europeizada' de su tradicional festival anual, el Viva Vox, precisamente por la cercanía de las elecciones a la Eurocámara, ya que tradicionalmente celebra su acto en torno a octubre. En esta línea, y siguiendo el espíritu del Viva Vox, la formación quiere que el evento sea punto de encuentro para los ciudadanos españoles, y para ello ha preparado actividades familiares y para llevar a cabo con niños.

El Europa Viva 24 arrancó este mismo viernes con el acto de presentación de los diez primeros candidatos de Vox a las elecciones europeas, en el que intervendrán Santiago Abascal y los tres primeros en la lista, Jorge Buxadé, Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta. Por la tarde, Vox ha organizado un encuentro para jóvenes menores de 30 años que incluye cena y una fiesta con DJ.

Paneles y mesas de debate

La convención continuó el sábado con paneles y mesas de debate organizadas por la Fundación Disenso, el 'think tank' de Vox que se encarga de tejer y mantener las relaciones y alianzas internacionales del partido de Santiago Abascal.

Se abordaron temas como 'La Libertad ante la cultura de la cancelación', 'Medios de comunicación y poder político', 'Voces de libertad contra la izquierda criminal' o 'El futuro de Europa', con participación de expertos y periodistas, entre otros.

En la sesión de la tarde se celebraron una serie de mesas redondas organizadas por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), al que está adscrito Vox en la Eurocámara. Para cerrar el día, ECR presentó un manifiesto.

Presentación del programa para las europeas

El plato fuerte del Europa Viva 24 esta tarde, con los discursos de Abascal y de integrantes de la candidatura al Parlamento Europeo, que aprovecharán la jornada para presentar su programa para los comicios. Vox adelanta que estará basado en la defensa de la soberanía de las naciones europeas, los derechos de los trabajadores del sector primario y la protección de las fronteras, entre otros aspectos.

Después, llegará el turno de los invitados internacionales, con Milei a la cabeza. Junto a él y Le Pen, Morawiecki, Meloni y Orban participarán el expresidente de Chile José Antonio Kast, el ministro israelí de Lucha contra el Antisemitismo, Amijail Chikli, y el líder del portugués Chega, André Ventura.