Qué es la 'hipergamia', la nueva tendencia en España para relacionarse que preocupa a las personas solteras

Las relaciones han cambiado mucho en los últimos años. La monogamia ya no es la única opción y han ido surgiendo nuevas tendencias como el poliamor o la agamia. Ya no existe esa presión social de estar soltero y casarse ya no es tanto una prioridad, y las personas que lo hacen cada vez esperan más para dar ese paso.

Aunque hayan cambiado muchas cosas en la forma de relacionarse, hay tendencias que de otras épocas pasadas que parecen que han regresado con fuerza. Como la idea de buscar a alguien con una mejor posición económica o social, algo conocido como hipergamia o popularmente como 'pegar el braguetazo'.

Este término incluye a las personas que le dan prioridad al estatus social cuando quiere encontrar una pareja. No solo prima el dinero, también que se mueva en ambientes exclusivos, tenga influencia, contactos...

Cómo ha cambiado la hipergamia a lo largo de los años

Este tipo se han estilado desde hace muchos siglos, mayoritariamente con el hombre manteniendo a la mujer o jóvenes cuyos padres elegían con quién se casaban para mejorar el crecimiento de la familia o como parte de un acuerdo económico. Y es por eso por lo que cuenta con parte del rechazo social criticando una relación desigual por esa dependencia económica.

Las personas con hipergamia se fijan en personas que le puedan dar una mejor calidad de vida. 'Hiper', proviene del inglés y significa 'hacia arriba', mientras que 'gamia' procede el griego, significando 'tendencia a casarse a otro nivel'.

Hay una plataforma de citas de lujo llamada Seeking en la que se promueve también la hipergamia. En una encuesta realizada por esta aplicación, el 45% de los solteros españoles utilizaban la web buscando una relación hipergámica, dejando atrás el mito de que esta tendencia estaba asociada principalmente a mujeres. Seeking defiende que la hipergamia solo ha cambiado en base al contexto social en el que se vive hoy en día.