Qué son las relaciones 'agamia': la nueva tendencia familiar que crece en España

Las relaciones afectivas están cambiando en los últimos años, así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística donde se puede ver que los españoles cada vez se casan menos, aumentando el número de solteros en nuestro país. Formar una pareja y tener hijos está quedando en un plano más secundario. Según el un informe del INE de 2021 había 14.115.300 solteros en España (siete millones eran hombres y más de seis millones eran mujeres).

Las relaciones abiertas ganan protagonismo en la sociedad y el poliamor es más común de lo que se cree y son más las parejas que abren su relación a más de una persona. Hay muchas variantes en cuanto a las relaciones afectivas entre personas.

Agamia, personas que no tienen pareja y no quieren tenerla

Una de sus vertientes es la agamia, que proviene del griego de 'a' (sin o no) y 'gamia' (unión íntima o matrimonio). Son personas que no tienen interés en formar una relación entre dos personas y prefieren seguir solteros sin buscar esa unión romántica tradicional.

Esa es la clave para diferenciarlo de una persona soltera, la que practica la agamia no tiene pareja y además no quiere tenerla. Eso no significa a que renuncien a las relaciones sexuales y al amor, pero le dan más importancia que al compromiso emocional con otra persona. Los que los adoptan buscan centrarse en uno mismo dejando a un lado la vinculación a alguien pero siguen relacionándose con el resto.

Cada vez son más las personas que adoptan la agamia y esto puede explicarse porque se ha pasado de una sociedad que temía el no tener pareja y no comprometerse, a una que pone en el centro de su vida su trabajo y las metas personales.

Las personas que siguen la agamia viven solas sin compartir casa con una pareja, se alejan de cualquier compromiso y buscan desarrollarse personalmente. Esto implica no casarse ni tener pareja al uso.