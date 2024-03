Qué son las parejas DINKS: la nueva tendencia familiar que crece en España según el INE

El descenso de la natalidad es una realidad en España, país en el que en paralelo al aumento del coste de la vida y la vivienda, las generaciones de personas jóvenes no tienen entre sus prioridades tener hijos y, o bien retrasan esa decisión, o bien la olvidan definitivamente.

Esto ha provocado que en los últimos años haya proliferado un tipo de hogar muy característico que responde a las siglas DINKS (Dual Income No Kids, en inglés). O lo que es lo mismo, familias formadas por dos personas que son pareja o matrimonio, con ingresos estables, sin hijos y sin proyectos de natalidad en el futuro.

Un tipo de familia que ha ido creciendo de forma paulatina los últimos años: en el último lustro han aumentado en 50.000 y ya son 2,8 millones de hogares en nuestro país, un 15% del total.

Estas familias están formadas por lo general por dos personas de clase media-alta, con estudios universitarios y profesiones de un cierto nivel de especialización en las que se han focalizado por delante de la maternidad y paternidad.

Esto permite a sus miembros, además de dar prioridad a sus carreras laborales, soportar un nivel de vida con especial atención a los gastos en viajes, ocio y hostelería.

El origen de los DINKS

El término DINK nació en la década de los 80 en EEUU para dar nombre a una realidad que por aquel entonces no era ni mucho menos común pero que fue ganando integrantes con el paso de los años.

Con el paso del tiempo, el término se fue haciendo popular en otros países englobado dentro del fenómeno 'yuppie' (young urban professional, en inglés) y haciendo referencia a, más que un grupo poblacional, un estilo de vida, una forma de vivir al margen del estilo tradicional de familia.

Las diferencias con los DINKYS

No hay que confundir a estas personas con los DINKYS (Dual Income No Kids Yet, en inglés), un grupo poblacional que cumple con ciertos requisitos comunes a los DINKS pero que no renuncian a, en un futuro, tener hijos: de ahí esa 'Y' de 'yet', que en inglés significa 'todavía'.

Así, mientras que los DINKS no se plantean la natalidad porque no la anteponen a otros aspectos como el laboral o el de disfrutar de un nivel de vida y ocio que no podrían mantener con hijos, los DINKYS sí tienen en el horizonte esa natalidad aunque en el momento actual la aparcan por razones de diversa índole.