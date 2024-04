Marc Murtra gana funciones ejecutivas en Indra en tareas de representación y relaciones internacionales

El consejo de administración Indra ha aprobado este martes la atribución a Marc Murtra de determinadas "facultades ejecutivas en el ámbito corporativo e institucional", frente a la calificación de "otro externo" que actualmente ostentaba en el mismo órgano de gobierno. En concreto, el actual presidente no ejecutivo de la compañía compaginará ambas actividades con "una mayor dedicación tanto a los aspectos corporativos como a la apertura de relaciones en las geografías en las que actualmente la compañía no tiene presencia".

Murtra también se responsabilizará de "la interlocución con las Administraciones Públicas, Gobiernos y organizaciones internacionales" antes "el posicionamiento de Indra en el mercado de defensa requiere en el contexto geopolítico actual", tal y como anticipó la multinacional en la presentación de su nuevo plan estratégico. Junto a las nuevas responsabilidades, Murtra conservará la presidencia del consejo de administración de la tecnológica, así como de la Comisión de Estrategia y de la Comisión Delegada Ejecutiva.

El hecho relevante de la compañía indica que se mantienen invariables las facultades delegadas de José Vicente de los Mozos, consejero delegado del grupo, "como primer ejecutivo. De hecho, las nuevas funciones de Murtra se "ejercerán en coordinación con el liderazgo operativo y de negocio".

Por todo lo anterior, y en cumplimiento con la normativa de Sociedades de Capital, Murtra queda adscrito a la categoría de consejero ejecutivo, frente a la consideración de "otro externo" que disponía hasta la fecha.

Por otra parte, el consejo ha acordado aprobar el contrato de prestación de servicios ejecutivos en el que se mantienen las condiciones retributivas actuales" de Murtra, así como "el otorgamiento de poderes suficientes para el ejercicio de las referidas facultades ejecutivas".

Murtra es ingeniero industrial, especialidad Mecánica de Máquinas, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona (ETSEIB), de la Universidad Politécnica de Cataluña. También tiene un Máster en Administración de Empresas (MBA) con major en Finanzas por la Leonard School of Business de la Universidad de Nueva York. Al margen de Indra, Murtra es consejero independiente en Ebro Foods, miembro de su Comisión Ejecutiva y presidente de la de Auditoría y Control, órgano que tiene encomendada, entre otras funciones, la supervisión del área de ESG.

El también profesor asociado de Dirección Financiera, Economía Financiera y de Master of Science in Finance and Banking en la Universidad Pompeu Fabra es consejero en Industria de Turbo Propulsores y en Tess Defence, además de patrono de la Fundación "la Caixa".