Qué le pasa a tu perro cuando come pan

Quién no ha comido delante de un perro o le ha sobrado comida y le ha dado lástima no darle algo cuando te miran. En ocasiones se termina dándole un trozo de algún alimento aunque exista la duda de si le va a sentar bien ingerirlo. Cuando no se sabe que podrá comer, se opta por darle un trozo de pan, creyendo que le va a gustar y que no va a tener problema en digerirlo.

Esto ocurre sobre todo con los animales domésticos y que viven en el hogar, a los que se suele dar la comida sobrante. Aunque cabe recalcar que lo mejor es que tomen su comida y su pienso. Pero, ¿realmente es bueno que los perros coman pan? Hay que tener en cuenta varios factores.

¿Es bueno que los perros coman pan?

Tanto perros como gatos pueden comer pan pero debe ser en pequeñas cantidades y que este no lleve salsa ni condimentos. Por lo que se le puede dar un trozo pequeño.

pero debe ser en y que este no lleve salsa ni condimentos. Por lo que se le puede dar un trozo pequeño. Aunque creas que el pan es la mejor opción que darle a tu perro, hay trozos de alimentos mejores que darles como de carne, de verdura o de fruta.

Los panes refinados tienen azúcares poco saludables para los perros al llevar carbohidratos. El pan blanco lleva azúcares que puede hacer que crezca placa bacteriana en la dentadura.

al llevar carbohidratos. El pan blanco lleva azúcares que puede hacer que crezca placa bacteriana en la dentadura. Si se le da pan en exceso , puede que tenga problemas gastrointestinales como vómitos, flatulencias, diarrea...

, puede que tenga como vómitos, flatulencias, diarrea... Puede darse el caso de tu mascota tenga intolerancia al gluten , en este caso mejor no darle nada de pan.

, en este caso mejor no darle nada de pan. Al ser carnívoros, su cuerpo no está diseñado para descomponer de la mejor manera los hidratos de carbono.

de la mejor manera los Si el perro tiene sobrepeso, lo recomendable es no darle pan porque puede aumentar aún más su peso.