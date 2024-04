Así se entrelaza la nueva corrupción: de Koldo a Rubiales pasando por Air Europa

Los protagonistas de las dos grandes tramas de corrupción que hay en España están conectados entre sí. El caso Koldo y la Operación Brody—nombre que recibe la investigación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)— tienen personajes comunes y sus nombres son los que más se han repetido en los últimos meses: Luis Rubiales, expresidente de la Federación; Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, y Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

Pero, ¿cuál es la conexión entre todas las partes? Todo apunta a Globalia, propietaria de Air Europa. Ayer mismo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil alertaba de un presunto "sobrecoste" en los pagos hechos por la Federación durante el mandato de Rubiales por un importe de casi seis millones de euros, sobre un total de 80 millones. Air Europa, a su vez, está bajo sospecha por el supuesto pago de comisiones a la red de trama Koldo para el transporte de material sanitario desde China.

Los lazos, sin embargo, van más allá. Rubiales ha admitido que llamó varias veces a Koldo García para hablar del ascenso del Zamora CF a Segunda División B, con Víctor de Aldama, otro de los implicados, ya como propietario del club. El descenso del Reus suscitó el interés de muchos clubes como, por ejemplo, el Andorra de Piqué, el Intercity de Alicante o el Jaén para ocupar su puesto y Koldo recurrió al presidente de la Federación para interceder, presuntamente, por el Zamora. La plaza al final se la acabó llevando el Andorra FC de Piqué.

La decisión de la RFEF no frenó la relación entre Rubiales y Koldo. Así, en diciembre de 2019, Rubiales le escribió otro mensaje que acredita que el vínculo se mantuvo en el tiempo: "Koldo, llámame ya que despego enseguida. Si no, os llamo yo a las 22.30. Espero que también estéis juntos a esa hora, si no, podemos hacer una llamada a tres".

Rubiales buscaba una puerta con el Gobierno y Koldo se la podía ofrecer, gracias a sus relaciones con el Ministerio de Transportes. Además, Ábalos era una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez. Por estas fechas, el expresidente de la RFEF ya estaba hablando con el Gobierno para impulsar la candidatura de España al Mundial 2030. De hecho, menos de un año después de las conversaciones entre Rubiales y Koldo para favorecer a Aldama, el expresidente de la Federación recurrió a Moncloa para que le ayudase con su reelección como presidente.

Rubiales está siendo ahora investigado por presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. La UCO registró el pasado 20 de marzo la Federación y detuvo a varias personas, entre los que estaban Tomás González Cueto, asesor jurídico externo y mano derecha de Rubiales. Todo esto ocurrió cuando el expresidente se encontraba en República Dominicana; sin embargo, adelantó su llegada a España y el pasado miércoles aterrizó en Barajas. Allí le esperaban los agentes de la UCO para interrogarles; pero Rubiales se negó a declarar y solo se le notificó su imputación. Ahora Rubiales queda a la espera de que sea citado por la jueza para que declarar.

Air Europa y la mujer de Sánchez

Air Europa firmó un acuerdo de patrocinio con el África Center, la institución que dirigió entre 2018 y 2022 Begoña Gómez, que debido a la pandemia, finalmente, no se llevó a cabo.

La relación entre Begoña Gómez y Globalia se inició en septiembre de 2019. En ese momento, Javier Hidalgo, hijo de Juan José Hidalgo, el propietario de Globalia, y consejero delegado entonces de la compañía, conoció a la mujer del presidente del Gobierno en un evento en San Petersburgo organizado por la Organización Mundial del Turismo. Globalia firmó este acuerdo a través de una filial, Wakalua, impulsada desde el hub global de innovación de Carlos Barrabés.

Según ha publicado El Confidencial, el empresario aragonés consiguió contratos con el Gobierno tras una recomendación de Begoña Gómez. Barrarés era el impulsor del máster que dirige Gómez en la Universidad Complutense.