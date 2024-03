Koldo recurrió a Rubiales para favorecer a Aldama y que el Zamora volviera a Segunda División

Los protagonistas de las dos grandes tramas de corrupción que hay sobre la mesa en España estarían relacionados: el caso Koldo y la Federación de Fútbol. Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, recurrió a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en 2019 para favorecer a Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, y que el club volviera a Segunda División, ocupando el puesto del Reus que había descendido por impagos.

"Hola, Koldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar como está el tema del Reus y también si me pregunta algo de la Selección sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información, que he visto que tengo una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas y un mensaje y te llamo después". Es la transcripción de un audio de Rubiales a Koldo y que ha adelantado hoy El Confidencial.

El descenso del Reus suscitó el interés de muchos clubes como, por ejemplo, el Andorra de Piqué, el Intercity de Alicante o el Jaén para ocupar su puesto y Koldo recurrió al presidente de la Federación para interceder, presuntamente, por el Zamora. Para resolver esta situación, no obstante, la RFEF se aferró al artículo 194 de su Reglamento General que daba prioridad a los equipos de la misma Federación autonómica. El Andorra estaba enmarcado en Cataluña y por eso ascendió sin jugar un solo minuto en Tercera División. Por estas fechas, el exjugador del FC Barcelona y Rubiales ya estaban inmersos en las negociaciones para llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí.

La decisión de la RFEF no frenó la relación entre Rubiales y Koldo. Así, en diciembre de 2019, Rubiales le escribió otro mensaje que acredita que el vínculo se mantuvo en el tiempo: "Koldo, llámame ya que despego enseguida. Si no, os llamo yo a las 22.30. Espero que también estéis juntos a esa hora, si no, podemos hacer una llamada a tres".

Rubiales buscaba una puerta con el Gobierno y Koldo se la podía ofrecer, gracias a sus relaciones con el Ministerio de Transportes. Además, Ábalos era una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez. Por estas fechas, el expresidente de la RFEF ya estaba hablando con el Gobierno para impulsar la candidatura de España al Mundial 2030. De hecho, menos de un año después de las conversaciones entre Rubiales y Koldo para favorecer a Aldama, el expresidente de la Federación recurrió a Moncloa para que le ayudase con su reelección como presidente.

'Caso Koldo'

En lo que respecta al caso Koldo, Aldama es uno de los principales implicados. En una llamada, Koldo llegaba a reconocer que "Aldama le resolvió los problemas que tenía para poder ejecutar y traer" lo que él "necesitaba de fuera", en alusión al transporte de las mascarillas.

El juez del caso, Ismael Moreno, señalaba en un auto al que tuvo acceso elEconomista.es que "Aldama ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial nacional e internacional". Además, el juez destacaba que Aldama no ha declarado el IRPF desde 2015.

Registro de la Federación

El pasado miércoles, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registró la sede de la Federación por contratos irregulares en el último lustro, como, por ejemplo, el traspaso de la Supercopa de España a Arabia.

La organización también detuvo a varias personas por corrupción y blanqueo de capitales. Entre estos estaban Tomás González Cueto, asesor jurídico externo y mano derecha de Luis Rubiales cuando era el presidente de la Federación. Además, también están Pedro González Segura, que, supuestamente, también intervino en el contrato de Arabia; José Javier Giménez, director de Recursos Humanos, y Ángel González Segura, hermano de Pedro y que está, presuntamente, también implicado en la trama La Cartuja. Y como investigados están Jota Jiménez y Ramón Caravaca. Luis Rubiales también tenía orden de ser detenido; sin embargo, se encuentra en República Dominicana y hasta el 6 de abril no regresa a España. Aun así, Rubiales ha informado que se pondrá a disposición de la justicia.