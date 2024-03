Caso Koldo: El juez acusa a Aldama de ocultar su patrimonio y su actividad económica como consultor

El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, vuelve apuntar hacia el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama. Un auto al que ha tenido acceso elEconomista.es señala que "Aldama ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial nacional e internacional". Además, el juez destaca que Aldama no ha declarado el IRPF desde 2015.

El presidente del Zamora recibía un salario de 10.500 euros anuales —desde 2017 y hasta 2021— que no reflejó en Hacienda. Ahora bien, no ser declarante del IRPF, no ha impedido a Aldama tener un "alto nivel de vida, disfrutando de inmuebles en las zonas más caras de Madrid y manejando vehículos de alta gama", señala la ONIF en un informe.

La justicia parece no parar de señalar a Aldama, pues la semana pasada el juez de la trama Koldo ya alegaba que Aldama había recibido comisiones de Air Europa, a cambio del contrato del transporte de mascarillas. El magistrado afirmaba en un auto que Aldama tenía "un pase especial" en el Ministerio de Transportes que dirigía el socialista José Luis Ábalos, sabiendo de antemano el material que se iba a comprar.

Además, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, también ha detectado un pago del grupo Globalia al presidente del Zamora de 157.300 euros. Según la UCO, Aldama "podría haber facilitado la firma de dos contratos entre Soluciones de Gestión y dos sociedades del grupo Globalia (Air Europa y Global Broker Services), lo que habría supuesto al mismo, según la información tributaria analizada, unos ingresos de 3,65 millones".

La sociedad central de la trama habría encargado después el transporte de las mascarillas a Air Europa desde China por vía aérea. La Guardia Civil recuerda además que estos contratos se firmaron "en una situación especialmente complicada para el transporte español dada la crisis sanitaria provocada por la irrupción del Covid-19", por lo que supuso un pequeño respiro para las cuentas de la aerolínea de la familia Hidalgo.

El pago de las supuestas comisiones se habría producido, mientras Air Europa era rescatada por el Gobierno, con 475 millones de euros, según se desprende de las intervenciones telefónicas de la causa. En una llamada, Koldo García llegaba a reconocer que "Aldama le resolvió los problemas que tenía para poder ejecutar y traer" lo que él "necesitaba de fuera", en alusión al transporte de las mascarillas.