Quién es Juan Rubiales, el tío de Luis Rubiales y exjefe de Gabinete de la RFEF que hoy reniega de su sobrino

Todo lo que esté relacionado con Luis Rubiales está en la mira informativa tras su arribo al país. Así es como aparece en el mapa del escándalo de Rubiales uno de sus familiares, que durante dos años fue la mano derecha o el hombre de confianza del expresidente de la Real Federación Española de fútbol (RFEF) y que también formó parte de la Federación como jefe de Gabinete. Además, fue uno de los fieles que apoyaron a Luis durante los primeros escándalos, como los audios de Piqué y su 'guerra' con Tebas. Nos referimos a la figura de su tío, Juan Rubiales, que hoy toma una postura beligerante sobre su sobrino y la trama que está detrás del mismo.

Juan Rubiales, es el tío y exjefe de Gabinete del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales. El familiar del exdirigente se ha referido en las últimas horas a la figura de su sobrino de manera beligerante y despectiva: "Luis es autoritario, machista y por momentos racista. Es mentiroso compulsivo", aseguró el tío en una entrevista a 'La Mirada Crítica' de Telecinco.

El familiar contó al medio que su sobrino tiene una "ambición tremenda". "Es un señor comido por el deseo de dinero, lujo. Elige el poder para conseguir dinero, sexo. Creo que necesita ayuda psicológica y seguramente un plan de reeducación social", agregó.

El fin del cargo por nepotismo

Al mismo tiempo hizo referencia al momento que Luis Rubiales decidió cesarle de su cargo como jefe de Gabinete de la RFEF en 2022. "Me cesó como en la época de franco, que mandaban a un motorista con una nota para avisar a los ministros de que estaban fuera, pues a mí me lo hizo con un correo electrónico a las 22:30 horas. Fue en mayo del 2022 cuando me enteré de que había dicho que, si las cosas se ponían mal, su intención era denunciarme a mí", manifestó, al mismo tiempo que afirmó que no tiene relación actual con su sobrino.

En la entrevista, Juan contó lo que ocurrió tras haber acudido a denunciar a su sobrino a la Fiscalía de Corrupción. "El día antes de declarar, Luis se pone en contacto conmigo a través de un hermano pidiéndome perdón y diciéndome que lo iban a arreglar todo. Me puso una querella y fue archivada tres veces", declaró al medio.

'Operación Brody'

Al mismo tiempo, confesó que no le sorprendió el estallido de la 'Operación Brody' de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el registro en la Ciudad del Fútbol de la Rozas y de propiedades de Luis Rubiales y empresarios, como de su amigo, Francisco Javier Martín Alcaide, que estuvieron aparentemente involucrados en desvíos de fondos de la Federación. "Podía tardar más o menos, pero que el golpetazo se lo iba a pegar... yo lo tenía clarísimo", relató el hermano del padre de Luis.

En esta línea, al exjefe de Gabinete de la RFEF se le consulto sobre las comisiones de su sobrino. "Yo le avisé de que había cosas que no me gustaban. Me dijo que era muy duro ver pasar millones por las manos y que no se te pegue nada... Es cuando empecé a ver al Rubiales que yo no conocía como tío, un hombre muy ambicioso, obsesionado por el dinero, el lujo, el sexo. Fue cuando nos empezamos a separar y cuando se dio cuenta de que yo no iba a ser cómplice", sentenció.

El periodista de confianza de Rubiales

El hombre en cuestión es periodista. Trabajo durante 25 años como reportero de Antena 3, terminó su paso por la televisión en 2017 y fue un año después, que su sobrino lo nombró como nuevo jefe de Gabinete de la RFEF.

En este cargo, era el encargado de escoltar al expresidente de la Federación. Fue la mano derecha de su sobrino y hombre de confianza. El 30 de mayo de 2022, con baja en la RFEF por depresión, declaró de forma voluntaria ante el fiscal José Miguel Alonso. En la oportunidad denunció una situación de acoso psicológico y mobbing dentro de su trabajo.