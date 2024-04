Esto es lo que debes responder si te preguntan si quieres copia en un comercio, bar o restaurante

Pagar con tarjeta es ya un gesto tan habitual como el de sacar las llaves antes de entrar en nuestra casa. Sin embargo, es nuestro deber como clientes conocer que no se trata de algo que deba hacerse a la ligera: a la hora de pagar de esta forma hay que extremar las precauciones.

Tan normal como pagar con tarjeta es escuchar la pregunta "¿Quieres copia?" al hacerlo. Y no por ello deja de ser igualmente importante prestar atención a ese gesto. No hay que dejarse vencer por la respuesta fácil: decir que no y evitarse así un ticket más en la cartera.

Al contrario: hay que exigir siempre la copia del pago con la tarjeta para verificar tanto que el pago se ha realizado con éxito como que la cantidad es la correcta.

El objetivo es evitar cualquier tipo de estafa o fraude de los que no estamos a salvo bajo ninguna circunstancia. Al margen de los robos y pérdidas de las tarjetas, también podemos ser víctimas de clonaciones que pueden acabar con nuestros fondos en manos ajenas.

Resultan especialmente conflictivos los pagos sin contacto de cantidades pequeñas, ya que en esas situaciones el datáfono no suele pedir al usuario que anote su número PIN, por lo que puede ser común no comprobar si el pago se ha efectuado correctamente.

Consejos para pagar con tarjeta en un comercio, bar o restaurante

El Banco de España ofrece una serie de consejos en su página web para afrontar con garantías los pagos con métodos contactless. Son los siguientes:

Al acercar la tarjeta al TPV es muy importante verificar el importe que aparece en la pantalla del dispositivo y asegurarse de que es correcto.

Hay que guardar el ticket de compra para poder acreditar que el pago que se hizo fue efectivamente realizado y que, además, corresponde al importe correcto.

Es importante revisar los cargos de la tarjeta para tener un control absoluto.

Es recomendable preguntar en la entidad acerca de la posibilidad de recibir un SMS al móvil cada vez que se realice un cargo en la cuenta bancaria.