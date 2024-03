Alerta por una nueva estafa que suplanta a Netflix y pide a los usuarios su tarjeta bancaria

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han alertado a la población de un nuevo caso de phishing en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por Netflix para conseguir los datos bancarios de los usuarios de la plataforma y hacerse con su dinero.

Así lo indican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), donde señalan que, desde hace unos días está circulando un correo electrónico entre los usuarios de Netflix en el que se les alerta de un "problema" en el proceso de pago al renovar su suscripción.

De este modo, el procedimiento solo consiste en que los delincuentes envían un email en el que indican que ha habido un problema con el proceso de pago con la entidad bancaria y no pueden renovar su suscripción. Por eso, solicitan que el usuario acceda al enlace que viene incluido en el cuerpo del correo y que rellene el formulario con sus datos personales y bancarios para proceder correctamente al pago.

"Último recordatorio antes de cerrar mi cuenta", indican urgentemente en el mensaje, en el que hay que fijarse en el origen o destinatario, ya que se ve que es un Servicio al Cliente de una dirección desconocida.

¿Qué hacer si se recibe este mensaje?

"Si has recibido el correo, aunque no hayas proporcionado ninguna información, debes marcarlo como correo no deseado y eliminarlo de tu bandeja de entrada", indica la OCU.

Las personas que hayan caído en la trampa y hayan proporcionado sus datos de tarjeta de crédito o información personal, es muy importante que comunicarlo a tu banco para que puedan tomar las acciones pertinentes, como la cancelación de la tarjeta que has introducido, por ejemplo.

Consejos para evitar el 'phishing'

Desconfíes de los mensajes que te pidan entrar en una página web.

No contestes en ningún caso a estos mensajes

Te fijes bien en los mensajes, en cómo están escritos. ¿Ttienen errores de ortografía? ¿Te meten prisa para alarmarte?

Tengas precaución al seguir enlaces: ¿esa URL es la oficial? ¿Está acortada para que no puedas verla? Por sistema, no deberías acceder a través de ningún enlace que viniera en un mensaje de texto.

Practiques el egosurfing para verificar si tus datos personales o bancarios han sido expuestos y solicita la eliminación a través del derecho al olvido, siguiendo el procedimiento que ofrece la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Por supuesto, también puedes denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o pedir ayuda al Instituto nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Este es uno de los muchos casos de phishing o suplantación de identidad a través de las nuevas tecnologías, por lo que es muy importante no bajar la guardia y hacer caso de algunos consejos para evitar caer en estas trampas que tratan de hacerse con los datos personales o bancarios de los usuarios.