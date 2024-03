Edelvives cumple 135 años creciendo al 16%

El Grupo Edelvives está de aniversario. Y nada más y nada menos que cumple 135 años. Más de un siglo de vida en el que la compañía se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, aunando libros y materiales educativos en papel con la digitalización, lo que le ha permitido celebrar esta onomástica, que coincide con nuevos retos en el sector como la llegada de la inteligencia artificial, los cambios normativos y de los sistemas educativos y la situación de las empresas editoriales. Un nuevo escenario que la empresa afronta con su plan estratégico con horizonte 2025.

Este plan se asienta sobre los pilares y valores de Edelvives en este casi siglo y medio de historia en el que la compañía, con sede en Zaragoza, "ha sabido reinventarse y ahí está el éxito" para continuar en la actividad tras estos 135 años que arrojan un balance "muy positivo y bonito, haciendo y sirviendo en la educación", afirma Javier Cendoya, director general de Grupo Edelvives, a elEconomista

Y las previsiones son positivas. El grupo cerró el año 2023 con una facturación de 150 millones de euros, lo que supone un aumento del 16% en comparación con 2022, dentro de un mercado a la baja y con editoriales "que lo están pasando mal".

Establece sinergias con una empresa japonesa para exportar sus plataformas a países orientales

Las estimaciones para 2024, dentro de un contexto que sigue siendo complejo, apuntan a continuar con la senda del crecimiento, estimándose un incremento de las ventas de alrededor del 10%.

El volumen de negocio y la facturación no es lo único que ha crecido en la compañía, que emplea a más de 700 personas solo en España, superando los 1.000 profesionales si se cuenta la actividad que se desarrolla en otros países. "En los últimos años, se ha producido un aumento de la plantilla del 40%".

El crecimiento vendrá de la mano de su Plan Estratégico 2023-2025, denominado 'Imprescindibles', que "nos obliga a estar e todos los ámbitos: colegios, familias, AMPAS, instituciones… Todos los ámbitos en los que queremos ser imprescindibles".

Además de este eje central, el plan contempla otras líneas de acción que pasan por seguir focalizando la actividad en España, que copa el grueso del grupo empresarial, y el plano internacional. "Tenemos sede en México y Argentina y distribución" en países latinoamericanos.

También se ha establecido una alianza con una empresa japonesa "porque nos interesa el mundo oriental". El objetivo de esta sinergia es "vender nuestras plataformas, las que hacemos aquí, porque Japón, a diferencia de lo que parece, está retrasado en la línea digital y educativa. Están interesados en nuestro trabajo con Google y Microsoft".

La irrupción de la inteligencia artificial y su impacto en el sector educativo supone "un desafío apasionante y lleno de oportunidades", añade Javier Cendoya. En esta línea, Grupo Edelvives ya comenzó a dar pasos con la introducción de la IA en sus plataformas para los docentes. "No hay que tener miedo a este tipo de situaciones", incide.

Entre los nuevos proyectos del grupo también destaca el infantil que se está implementando ya en los colegios y que se caracteriza por incorporar personajes y personas en un modelo muy vinculado al de la enseñanza actual, pero trabajando con tecnologías novedosas o inteligencias múltiples, entre otras particularidades.

Retos futuros

Sobre esta base, Edelvives sienta las bases de su crecimiento futuro dentro de un sector en el que se prevé que se pueda producir un proceso de concentración en el que no se descarta realizar alguna adquisición de una editorial. "No tenemos vocación de ser enormes, pero si hubiera una oportunidad, no la descartaríamos. La dimensión y tener capacidad es importante. Es un proceso de selección natural. Es una desgracia que sea así porque se puede perder a pequeñas" empresas y a todo el ecosistema editorial.

Es la editorial más antigua de España

Un futuro en el que "el papel no desaparecerá. En la fábrica de Zaragoza hacemos millones de libros. Hay que entender la complementariedad del papel y lo digital. Por ahí va el camino", asegura.

Pero sí que hay que afrontar diversos retos como la caída de la natalidad y el menor número de alumnos por clase, la reforma educativa que se ha hecho de forma precipitada en dos años, lo que llevó a la compañía a acometer importantes inversiones, y las políticas de gratuidad del libro que, precisamente, se está viendo como una commodity.

Oportunidad y pasión

La situación "frágil" en el sector editorial no solo se está viviendo ahora. No es nueva. De hecho, Grupo Edelvives ha tenido que hacerle frente a lo largo de su trayectoria, siendo la clave del éxito "ver la oportunidad. Vimos en la tecnología una oportunidad" por lo que se optó por un modelo híbrido que combina texto en papel con plataforma digital.

Es una visión que sigue vigente y la que se une la pasión y la innovación, complementando los pilares y la clave del éxito de la empresa a lo largo de su historia, que comenzó de la mano de cuatro hermanos maristas que en Gerona idearon en 1889 la elaboración de sus propios libros de texto para dar sus clases.

Edelvives, la editorial más antigua de España, ofrece en la actualidad un amplio abanico de posibilidades a los docentes, además de continuar innovando con proyectos STEAM, la aplicación de la inteligencia artificial de forma segura y controlada o la integración de productos y servicios a disposición de la comunidad educativa. La empresa ha sido reconocida a nivel nacional e internacional con distintos premios de prestigio en el ámbito de la educación.