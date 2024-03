La UE avala con 3 millones un proyecto con sello aragonés para certificar la formación STEAM y acabar con la brecha de género

Crear un marco digital conjunto en Europa para promover las competencias STEAM en los estudiantes y contribuir a reducir la brecha de género, apostando por la igualdad en este sector, son los dos objetivos del proyecto STEAMbrance, aprobado por la Comisión Europea, con el que también se pretende crear un certificado europeo en formación STEAM.

El proyecto, dotado con tres millones de euros, está liderado por la editorial Edelvives, que trabajará codo con codo con diferentes entidades como la también aragonesa Academia de Inventores.

STEAMbrace, que ha comenzado ya su andadura en Zaragoza, se acometerá en varias fases, de manera que, una vez llegado a su fin, se revolucionará la certificación en competencias STEAM en la Unión Europea.

Los pilares de este proyecto es crear un marco digital conjunto en Europa para promover las competencias en estas áreas de conocimiento y promocionar los sistemas educativos STEAM, además de apoyar la igualdad de género.

Sobre esta base, el proyecto, seleccionado entre más de 20 propuestas, comenzará con un estudio para descubrir los nichos en los que se pueda llevar a cabo la educación STEAM, cocrear y realizar actividades de formación en este ámbito para los estudiantes de 11 a 18 años de edad en los países europeos que forman parte de esta iniciativa.

Además, se pondrán en marcha varias acciones preparatorias para el desarrollo de la primera semana STEAM e implementar y monitorizar el proyecto piloto de la primera Semana STEAM para futuras mujeres innovadoras para contribuir a romper el techo de cristal. Este acto se llevará a cabo dentro de la segunda fase del proyecto, que igualmente comprende la creación de casos piloto en centros educativos con la misma metodología y en varios países.

El proyecto concluirá con una tercera fase en la que finalizarán los estudios y se presentarán las conclusiones. Además, se creará una plataforma digital para unir a todo el sector educativo y tecnológico, aparte de preparar recomendaciones para los legisladores nacionales y europeos.

También se establecerá un certificado europeo en formación STEAM. Precisamente, "STEAMBrace marca un hito histórico para Europa y Zaragoza al sentar las bases de la primera certificación oficial mundial en el marco STEAM, impulsando la equidad de género y la innovación educativa", afirma Luis Martín Nuez, socio fundador de Academia de Inventores.

Además de la editorial Edelvives y Academia de Inventores están dentro de este proyecto europeo AIJU, la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete Conexas y Afines; WiTEC, European Assocciation for Women in Science, Engineering & Technology, de Suecia; C4G-C4G, Consulting and Training Network, de Portugal; la provincia Portuguessa da Congregaçao dos Irmaos Maristas de Portugal; Contáctica; la Asociatia de Tineret Raise your Voice, de Rumania; la Facultad de Economía de la Universidad de Zagreb, de Croacia, y la Universidad del País Vasco.