Air Europa recurrió a la 'trama Koldo' para mediar con Venezuela tras pedir antes ayuda a Zapatero

Air Europa recurrió a la 'trama Koldo' después de haber pedido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intermediar con Venezuela para lograr la repatriación de 200 millones de dólares (unos 185 millones de euros) de una venta de billetes que no se pudo recuprar tras la prohibición de sacar dinero del país. Es algo que ha llamado la atención de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente de la Agencia Tributaria, según consta en un informe fechado el pasado 2 de febrero.

"Esto resulta llamativo, por la cifra, por la imposibilidad del cambio en mercados oficiales (salvo blanqueo), pero sobre todo por el hecho de que una compañía como la que comentamos encargue esta gestión a una persona con el perfil del señor De Aldama (el expresidente Zapatero parecía haber fracasado en un cometido semejante", explica la ONIF. La retribución pactada entre Air Europa y el presidente del Zamora, uno de los cabecillas de la trama de comisiones en el ministerio de Transportes, fue de cinco millones de euros.

En el informe se señala que "De Aldama confirmó la existencia del contrato, de las gestiones realizadas con el Gobierno venezolano y de la posibilidad real de haber podido cobrar la presunta deuda en Petros (token venezolano)", pero las negociaciones, según dijo, no fructificaron al no admitir el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, este acuerdo, por lo que no habría llegado a cobrar nada.

Air Europa admite el contrato

En este mismo sentido, Air Europa reconoció también el contrato para sacar el dinero de Venezuela, pero afirmó igualmente que no había pagado nada y que sus abogados siguieron trabajando en el cobro de la deuda pendiente de Venezuela por medio de la compañía Venezolana de Petróleos.

Zapatero, que tampoco habría recibido ningún pago por la intermediación, habría logrado que Nicolás Maduro se comprometiera a liquidar la deuda con Air Europa cambio de la firma de alianza estratégica con la misma, pero la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado habría paralizado los planes. Globalia, sin embargo, negó cualquier tipo de relación contractual o petición de pago por parte de Zapatero por su ayuda, como había llegado a publicar el diario colombiano Reportur.co.

Según ha adelantado hoy El Periódico de España, Hacienda vincula el inicio de la trama Koldo precisamente con el rescate de Air Europa por 475 millones de euros. Y es que, según otro informe de la ONIF, el empresario Víctor de Aldama aprovechó las negociaciones con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para salvar a la aerolínea para ofrecer el negocio de las mascarillas. "Su cercanía con determinados funcionarios (Koldo García Izaguirre) y, sobre todo, la coincidencia temporal (marzo de 2020) propició el ofrecimiento de las mascarillas, de su transporte y de su precio y la aceptación por el ministerio", concluye la ONIF. Air Europa se hizo de este modo con el contrato para traer las mascarillas de China en un momento muy complicado para el sector del transporte.

Air Europa estaba patrocinando asimismo actos públicos en IE África Center de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que la aerolínea recibía un rescate.