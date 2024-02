Los agricultores logran que los puertos se replanteen bonificar frutas y hortalizas importadas

Las protestas masivas de los agricultores españoles pueden provocar un giro en la política de bonificaciones de tasas portuarias de algunos de los principales puertos del país. De momento, el mayor puerto por tráfico de importaciones y exportaciones, el de Valencia, además del puerto de Castellón, otro de los principales destinos de una de las estrellas del campo español, los cítricos, ya han anunciado que están estudiando cómo modificar los descuentos que ofrecen a los productos hortofrutícolas procedentes de otros países.

Después de que ambos recintos portuarios hayan sido de los que han vivido en sus propias carnes las manifestaciones de los agricultores con sus tractores, incluso con intentos de bloqueos de los accesos, los organismos que gestionan esos espacios públicos han decidido tomar en consideración las quejas de los productores del campo. Los sindicatos agrarios habían puesto el foco en ambos por las bonificaciones que aplican a sus tasas, que consideran que benefician la entrada de producto de otros países sin las garantías de los cultivos europeos.

El consejo de administración de Valencia trasladó tras su reunión este jueves su "voluntad de contribuir a facilitar y mejorar la competitividad del tejido empresarial y agrícola valenciano a través de la revisión" de los criterios que ahora aplica. Eso sí, para aprobar modificaciones y cambiar las actuales es necesario aprobar el marco del Plan de Empresa, que es el que fija los criterios aplicados a las bonificaciones comerciales, entre ellas, las de frutas y hortalizas. Un Plan de Empresa que debe ser incluido con los Presupuestos Generales del Estado.

Desde la Autoridad Portuaria de Valencia explican que actualmente se bonifica de forma genérica a "las frutas y hortalizas en contenedor", siendo concretamente más beneficiadas las exportaciones de producto español. No obstante, la APV ha mostrado su voluntad de revisar el sistema actual, que se aplica en los tráficos que se buscan incentivar.

El caso de Castellón

Una voluntad parecida ha transmitido recientemente el puerto de Castellón, uno de los que ha vivido momentos de mayor tensión por el fuerte peso del sector ctitrícola en su economía. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, que "se van a revisar todas las bonificaciones para los sectores estratégicos de la provincia de Castellón, porque consideramos que deben adecuarse a la realidad actual".

Según explicó Ibáñez, el consejo de administración actual "no ha podido variar las bonificaciones" porque "no hay Presupuestos Generales del Estado y por lo tanto no hay Plan de Empresa, que es donde se aplican".

En el caso de Castellón, la última aprobación que hubo de bonificaciones fue en el año 2022 y fijaba un descuento del 40% a la tasa de mercancía en contenedor de cítricos, lo que supuso una bonificación de 14.188 euros, lo que equivale a 0,00036 euros por kilo.