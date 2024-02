Grupo Pastores mantiene facturación pero afronta el reto de mantener la producción de Ternasco de Aragón

Grupo Pastores ha cerrado el año 2023 manteniendo facturación y alcanzando una cifra de negocio consolidada de 51.478.100 euros, con un resultado agregado positivo en cuenta de explotación de 19.300 euros y un EBITDA positivo de 1.546.396 euros.

Son los principales datos dados a conocer en la Asamblea General de socios de Oviaragón, cooperativa matriz de Pastores Grupo Cooperativo, en la que se aprobaron por unanimidad el informe de gestión y las cuentas anuales correspondientes a 2023.

Es un resultado económico que se ha conseguido dentro de un ejercicio marcado por unos precios para el ganadero de ovino un 9% superiores, de media, en comparación el año anterior lo que, unido a las ayudas por la sequía, ha permitido compensar el aumento de los costes y hacer un balance positivo del año.

Esta posición permite a Grupo Pastores tener esperanza en 2024, confiando en que el incremento de precios se mantenga y se facilite en consecuencia la incorporación de los jóvenes al sector.

En este año, el grupo cooperativo aboga por la diversificación y por la puesta en marcha de nuevos proyectos. Dentro de ellos, destaca el lanzamiento de nuevas referencias de queso, se comercializa bajo el nombre Granja Perales, además de abrir más mercados. "Estamos centrados en Aragón, pero queremos distribuir a más provincias y estamos ahora estudiando más referencias", afirma Ángel Tarancón, director de Grupo Pastores a elEconomista

Grupo Pastores lanzará nuevas referencias de su queso de oveja.

En este año también se pondrá el foco en la comercialización de cordero, en concreto, de los menuceles del Ternasco de Aragón. "Estamos trabajando en un proyecto para ponerlos en valor", aparte de seguir incidiendo en la importancia, características y todo el valor de la carne rosa, el Ternasco de Aragón con IGP.

Las líneas de acción para 2024 contemplan la continuidad de otros ejes de acción como la defensa de la labor de la ganadería de ovino. En este sentido, se va a poner en marcha un proyecto de biodiversidad en Huesca para mostrar su mejora con el pastoreo.

Esta iniciativa, que cuenta con ayudas europeas y también de otras entidades públicas, abordará a su vez la mejora del pastoreo, apostando por el pastoreo compartido. Esta propuesta se llevará a cabo a través de un piloto en dos zonas seleccionadas de la provincia oscense. Las acciones se completan con la prueba de un modelo de agroturismo en La Pardina de Ayés con el objetivo de que sea exportable.

Piden una ayuda para la recogida y retirada de la lana ante la ausencia de mercado

Los ejes de actuación de Grupo Pastores comprenderán a su vez otra serie de medidas y reivindicaciones para que se siga apostado por la ganadería de ovino y, en concreto, por el Ternasco de Aragón. "El ovino está bajando", afirma Ángel Tarancón. De hecho, la cabaña ha pasado de 3,5 millones de cabezas de ganado a alrededor de 900.000. El objetivo es mantenerla y recuperarla porque "tenemos un producto, el Ternasco de Aragón", que es identificativo en todo el territorio y no es local de unas zonas concretas de Aragón. "Para nosotros es importante mantenerlo" por lo que van a solicitar al Gobierno de Aragón una ayuda de calidad de tres euros por oveja para que pueda perdurar el Ternasco de Aragón.

Las reivindicaciones también pasan por pedir que las ayudas vayan a los ganaderos porque, con los ecorregímenes actuales, se prioriza la tenencia de tierra, aparte de por reclamar, dentro de la PAC, que se dote con fondos (es responsabilidad del Ministerio de Agricultura) la línea de intervenciones sectoriales para que las organizaciones de productores de ovino –para lo que Pastores ya ha presentado su solicitud-, para la reestructuración del sector.

Lana de oveja

Las propuestas del sector no pasan aquí. Desde Grupo Pastores también se está canalizando otra de las reivindicaciones de los ganaderos para que se les ayude en la retirada de la lana. "Hay un problema importante", añade el director. Este producto se exportaba anteriormente a China pero, con la viruela ovina, se cerró el mercado. "Ahora no hay mercado" y además el precio es muy inferior.

La lana tiene el problema de que no se puede destruir ni quemar. Está considerada como un producto SANDACH (subproductos de origen animal no destinados a consumo humano). Un contexto en el que los ganaderos piden una ayuda para cubrir el coste de la retirada y que pueda utilizarse para otros fines como fertilizantes. "Los almacenes están llenos de las anteriores campañas y moverla tiene costes. En plantas de compostaje se puede tratar, pero no a nivel particular". Además, se da el caso de que la lana precisa de lavado, acción que está condicionada medioambientalmente en España. Y, aunque se podría utilizar como fertilizante, "siempre hay productos más eficientes y económicos".

El año 2023 en cifras

El año pasado, se produjo de nuevo bajada de censos y una menor productividad. Pastores redujo un 5,58% el volumen de carne de cordero comercializado. Un descenso inferior al registrado en el sector a nivel nacional, pero que se ha compensado por el incremento de compras a terceros.

El consumo general de carne de cordero en los hogares volvió también a descender, con una caída del 19%. Sin embargo, permanecieron estables las ventas a la hostelería y las exportaciones desde España. Los descensos en las ventas en el caso de Pastores no ha sido tan acusado por la captación de nuevos clientes carniceros y distribuidores, el aumento del número de rutas y el avance en las relaciones comerciales con las principales cadenas de supermercados e hipermercados.

En relación a los quesos de oveja Granja Perales, se comercializaron más de 45.000 kilos de quesos frescos y madurados de los que 510.000 litros de leche producidos por su rebaño de 1.200 ovejas de Perales del Alfambra (Teruel).

Servicios a los ganaderos de ovino

En 2023, Oviaragón continuó prestando servicios especializados para profesionalizar a los ganaderos con el fin de ganar en rentabilidad y mejorar la calidad de vida. Entre ellos, destaca la Asesoría de mejora de la rentabilidad de las explotaciones que realiza el equipo veterinario, que se desarrolló en más de 400 ganaderías de ovino.

También siguió la implantación de los planes EVO y con el pienso Ovirum para corderos que creció en clientes el 7,85%, llegando a las 18.085 toneladas. Asimismo, se esquilaron 59.961 ovejas nuevas, el 10% sobre el total esquilado, alcanzando las 571.633 ovejas esquiladas en total en 2023.