Los hoteleros de Lloret (Girona) plantean comprar una desalinizadora móvil para abastecer las piscinas

El Gremio de Hostelería de Lloret de Mar (Girona) ha planteado comprar una desalinizadora móvil para abastecer a sus miembros y poder mantener sus piscinas operativas pese a la sequía.

El presidente de la entidad, Enric Dotras, ha explicado a TV3 que los hoteleros no entienden por qué deben financiar la iniciativa, que estiman de un coste de un millón y medio de euros, pero ha argumentado que no podían quedarse de brazos cruzados si las administraciones no toman medidas: "Nos jugamos los puestos de trabajo, el negocio", ha expresado.

Los hoteleros afirman que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Lloret, y que plantean que si la producción de agua desalada pagada de su bolsillo supera sus necesidades, pueda también abastecer a la red municipal general.

La dirección general de Turismo de la Generalitat "está al corriente de la iniciativa a nivel genérico", si bien no la ha comentado por falta de conocimiento de los detalles, han informado fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo a Europa Press.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha recordado que el plan de emergencia impulsado por el Govern ante la sequía prohíbe rellenar las piscinas y que, en esta situación, "únicamente" puede hacerse con agua de mar y siempre que la evacuación del agua no se haga en el alcantarillado.