Los trabajadores españoles empiezan a incorporar la IA a sus empleos

El avance de nuevas herramientas de inteligencia artificial ha generado una notable transformación en diversos ámbitos. Desde el lanzamiento de la herramienta ChatGPT de OpenAI en noviembre de 2022, las expectativas sobre la inteligencia artificial han sido significativas, y esta tendencia se ha confirmado en la práctica. Su aceptación ha ido en aumento durante 2023, llegando a contar actualmente con 100 millones de usuarios en todo el mundo. Esta tendencia se atribuye a su facilidad de uso y a las amplias posibilidades que ofrece, lo que ha permitido que la inteligencia artificial desempeñe un papel cada vez más relevante en el ámbito laboral, desde la creación de nuevas oportunidades en distintos sectores hasta su integración en las tareas cotidianas.

Un ejemplo de este impacto se evidencia en el Informe sobre el uso de inteligencia artificial y big data en las empresas españolas, elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) con datos de 2022, que revela un aumento del uso de la inteligencia artificial en las empresas, alcanzando un 11,8%, lo que representa un incremento de 3,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Recientemente, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública anunció medidas para impulsar la inteligencia artificial, como la captación de talento, la creación de redes especializadas por sectores y la implementación de tecnologías innovadoras en las empresas.

En este contexto, InfoJobs, la plataforma líder de empleo en España, realizó una encuesta entre la población activa para explorar cómo el conocimiento y el uso de herramientas de inteligencia artificial están afectando a la rutina laboral. Los resultados indican que el crecimiento exponencial de estas herramientas en el último año ha conllevado un aumento tanto en su conocimiento como en su utilización. De hecho, uno de cada cuatro trabajadores declara haberlas empleado en su trabajo, lo que supone un aumento de 5 puntos porcentuales con respecto a marzo de 2023, cuando solo el 18% reportaba su uso, coincidiendo con los primeros meses tras el lanzamiento de la inteligencia artificial y antes de su consolidación en el mercado laboral. Además, el conocimiento sobre estas herramientas ha aumentado en un 10%, ya que en marzo de 2023 el 64% de los encuestados desconocía su existencia, mientras que ahora ese porcentaje se ha reducido al 54%.

A pesar de este aumento en el conocimiento, su uso no es generalizado, ya que un 77% de la población activa declara no utilizar estas herramientas en su trabajo.

Perfil del usuario

Si nos enfocamos en caracterizar al usuario que afirma hacer uso activo de las herramientas de inteligencia artificial, el estudio de InfoJobs revela que este perfil mayoritariamente corresponde a hombres (60%), con una edad predominantemente menor de 35 años (41%). Además, destaca su nivel educativo, ya que el 71% posee estudios universitarios. Es común encontrar a este tipo de usuario desempeñándose en modalidad de teletrabajo (43%) y percibiendo ingresos considerables, con un 42% que gana más de 2.000 euros al mes. En cuanto al ámbito laboral, se observa una marcada presencia en el sector cuaternario y quinario, abarcando un 47% de los casos.

Por otro lado, al considerar a los usuarios que inicialmente niegan utilizar herramientas de IA pero están dispuestos a adoptarlas si se les sugiere (usuarios pasivos), así como a aquellos que rechazan su uso (no usuarios), se observa una tendencia hacia perfiles más maduros, es decir, personas mayores de 35 años. Estos grupos tienden a preferir entornos laborales presenciales. En términos de género, los no usuarios muestran un equilibrio entre hombres y mujeres (50% cada uno). Respecto al nivel educativo, el 40% de ambos grupos posee un nivel medio de estudios. Asimismo, se destaca que los no usuarios están más representados en el sector terciario, abarcando un 33% de los casos.

En lo que respecta a las herramientas de inteligencia artificial más empleadas en el ámbito laboral, la traducción automática ocupa el primer lugar con un 62% de menciones. Sin embargo, esta herramienta no se percibe claramente como una aplicación de IA, ya que es la opción más citada por parte de los usuarios pasivos, alcanzando un 74%.

En segundo lugar se encuentran los chatbots, como ChatGPT, con un 32% de menciones en total. Esta herramienta parece estar más claramente asociada con la inteligencia artificial, especialmente debido a la amplia cobertura mediática de los últimos meses. Entre los usuarios activos, el porcentaje de menciones es del 50%, mientras que entre los pasivos es del 17%.

Los asistentes de voz ocupan el tercer lugar, con un 28% de menciones en total. Este porcentaje se divide en un 27% entre los usuarios activos y un 30% entre los pasivos.

Estos datos muestran cómo la percepción de las herramientas de inteligencia artificial puede variar entre los diferentes grupos de usuarios, y cómo algunas de estas herramientas pueden estar más asociadas con la IA que otras según la experiencia y el conocimiento de los usuarios.

Solo el 20% ha recibido formación

A pesar de que la empresa es uno de los canales principales de formación para los trabajadores, en IA es insuficiente y no cubre ni a una cuarta parte de los usuarios: tan solo el 21% de quienes declaran utilizar las herramientas ha recibido formación específica para su uso. Este porcentaje se reduce aún más entre quienes no son conscientes de su uso, bajando hasta tan solo un 5%. Además, la formación no solo ha sido escasa hasta ahora, sino que también es realizada en mayor medida por cuenta propia: un 27% de empleados que utilizan la IA se ha formado de manera autodidacta. Por otro lado, de quienes tienen pensado hacerlo, la mayoría (55%) utilizarán canales formativos ajenos a la empresa.