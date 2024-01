Inteligencia artificial para que las empresas ahorren en consumo energético hasta 50.000 euros al año

Un total de 20 empresas socias de Vitartis han mantenido 60 reuniones 'one to one' con 12 empresas tecnológicas en busca de soluciones innovadoras de automatización, robótica e inteligencia operacional, sobre todo en materia de logística y eficiencia energética.

En concreto, han podido conocer de cerca cómo la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a que las instalaciones de climatización y refrigeración industrial optimicen su consumo energético y reducirlo hasta en un 14%.

El CEO de Articae, Juan Carlos García Carrizo, que ha presentado esta solución a los socios de Vitartis, explica que —gracias a la IA— tras contar con una medición inicial, se puede tener un patrón de funcionamiento mediante simulaciones que sirve para hacer un análisis y para posteriormente poder automatizar los sistemas con el fin de que siempre trabajen en el punto óptimo de mínimo consumo.

Esta solución puede aplicarse a las grandes empresas de quesos, congelados y cárnicas, entre otras. Y permite generar un ahorro de entre 30.000 y 50.000 euros al año en compañías que tengan un consumo de más de dos millones de kilovatios hora.

Las empresas Bodegas Familiares Matarromera, Yllera, Morea, Bodegas José Pariente, Agropal, Saac Ibérica, Efi Higiene, Frías Nutrición, Malvasía, Gambafresh, Grupo Entrepinares, Faincost, Acor, Quesos El Pastor, Lesaffre, Legumbres Luengo, Bodega Cuatro Rayas y Santa Teresa Gourmet, así como representantes de Itacyl y Cartif, han tenido la ocasión de conocer 16 propuestas encaminadas a satisfacer sus necesidades concretas y poder poner en marcha, en su caso, proyectos colaborativos conjuntos con las empresas tecnológicas.

Esta actividad se enmarca en el proyecto 'Robotia', que pretende impulsar y facilitar la transformación digital de las empresas agroalimentarias, dinamizando la puesta en marcha de proyectos colaborativos en el campo de la automatización, la robótica y la inteligencia operacional (IO).