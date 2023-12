"Un momento de cambios sin precedentes para la agroalimentación"

Las Lisbon Agri Conferences se consolidan como el gran foro de debate y análisis a nivel europeo sobre los grandes retos a los que se enfrenta el sector: la mejora de la sostenibilidad medioambiental y la preservación de los recursos naturales alimentando a una población que no para de crecer.

Más de 700 asistentes presenciales y más de 200.000 visualizaciones en apenas dos semanas de los vídeos del Congreso (disponibles aquí) dan cuenta del éxito de la II edición de las Lisbon Agri Conferences, un foro de debate sobre el presente y futuro del sector agroalimentario celebrado los días 23 y 24 de noviembre en la capital portuguesa que ha contado con la participación de destacados conferenciantes a nivel internacional.

Un espacio de debate exclusivo, que ha contado con la colaboración de elEconomista.es como media partner, destinado a compartir conocimiento en el que se han abordado no solo los complejos retos del sector, como la necesidad de la mejora medioambiental de toda la cadena, las nuevas demandas y exigencias de los consumidores, la lucha contra el desperdicio, la falta de agua o el abastecimiento de una población mundial creciente en un contexto de limitación de recursos, sino también las fórmulas de empresas, emprendedores e innovadores que están permitiendo afrontarlos con garantía de éxito.

Antonio Corrêa Nunes, responsable de la Organización del congreso, destaca que "en la 2ª edición de las Lisbon Agri Conferences ha sido posible reunir un conjunto de speakers mundialmente reconocidos así como los principales stakeholders de toda la cadena agroalimentaria. Creemos que sólo hay una economía fuerte con una agroalimentarción fuerte y que este sector, en el contexto actual y futuro, es cada vez más estratégico e indispensable. Terminamos los dos días de trabajos reconociendo que hay grandes retos, pero también grandes oportunidades".

"Hemos tenido -continúa Nunes- más de 700 personas en el Centro de Congresos de Lisboa y agradecemos a elEconomista.es la oportunidad de asociarse como media partner, que ha hecho posible llegar a millares de personas vía streaming. Creemos que todo esto es un buen reflejo del interés y la oportunidad de las Lisbon Agri Conferences y de su visión de 'desarrollo del conocimiento' de una forma independiente, unificadora, transversal y enriquecedora. Hemos terminado esta 2ª edición con la certeza de que el sector agroalimentario ha salido más fuerte y unido".

Y es que durante los dos días del Congreso los distintos eslabones de la cadena alimentaria han compartido su visión sobre el sector y las fórmulas que, desde su experiencia, deben intensificarse para fortalecerlo ante un futuro lleno de desafíos.

Entre las conclusiones, cabe destacar la necesidad de invertir en agricultura de precisión, adoptando mejores herramientas que permitan saber directamente qué está pasando en los campos y dónde es necesaria una intervención selectiva.

También invertir en una mayor automatización y el uso de la robótica, por razones de eficiencia pero también para atraer talento, mejorando las condiciones laborales. Además, el futuro pasa por informar e influir en los consumidores para convertirlos en activistas por la elección de alimentos nutritivos y producidos de forma sostenible.

Dar nueva vida a los campos a través de la agricultura regenerativa, proteger los suelos y aumentar la biodiversidad y crear un sistema eficiente de gestión del agua, minimizando el desperdicio y utilizando tecnologías que permitan medir todo el gasto de los recursos hídricos, son otras de las dos recetas apuntadas durante el encuentro.

"Tenemos que preservar un Planeta que es único y el sector agroalimentario es clave"

Por último, los expertos han coincidido en la necesidad de reducir el uso de productos químicos, reemplazándolos gradualmente por soluciones biológicas igualmente efectivas que mejoren la calidad de la producción.

Antonio García de Castro, presidente ejecutivo de la prestigiosa San Telmo Business School, institución que hace más de 40 años fue pionera en España en su apuesta por la formación de directivos del sector agroalimentario, mostraba en la clausura su "satisfacción" por el desarrollo de un "magnífico evento" que contó con la ponencia inaugural de Peter Brabbeck-Letmathe, presidente del Consejo Internacional de la San Telmo Business School, que en su conferencia advirtió de que "tenemos que pasar a la agricultura regenerativa porque con ser sostenible ya no basta, hemos agotado el suelo y la tierra".

García de Castro destacó, como claves del éxito del Congreso, "un diseño que ha puesto el foco desde una perspectiva global en los pilares en los que deben basarse, como se está haciendo, las estrategias de las empresas en el futuro". El primero de ellos, el consumidor, que es "el que tiene que mandar en todas las compañías de la cadena agroalimentaria".

En segundo lugar, preservar un Planeta que es único y tenemos que conservarlo. "Y el sector agroalimentario es clave para ello y ha quedado muy claro. Y para eso tenemos que transformar las maneras en las que vamos a alimentar a la población mundial en 2050". A este diseño "acertado", García de Castro añadió "un elenco de ponentes de primer nivel mundial" no por su variada procedencia -Israel, Brasil, Bruselas, Dinamarca, Inglaterra, Holanda-, sino porque han contado lo que hacen. "Son ponentes que han conseguido cosas en el agribusiness, un sector que se encuentra en un momento crucial, crítico, de cambios sin precedentes, pero, desde una perspectiva realista, muy esperanzador. Vamos a ser los protagonistas de un cambio radical, sobre todo en el sector primario".

Y como ejemplo de esa 'nueva revolución verde', tan distinta a la que en los años 60 apostó por los fertilizantes y productos químicos y "contra la que no podemos ponernos en contra porque ha permitido que hoy estemos aquí", el presidente ejecutivo de la San Telmo Business señaló a la española Kimitec, una compañía que en apenas 10 años de existencia se ha convertido en punta de lanza de la sustitución de fertilizantes y productos químicos por principios activos biológicos.

El sector más noble

Pero junto a alimentar a 10.000 millones de personas en 2050 "que lo vamos a hacer" y preservar el Planeta, García de Castro añadió un tercer objetivo: salvar al agrifood. "El sector va a cambiar los sistemas de producción, a introducir las nuevas tecnologías, tiene que dominar el medio ambiente, alimentar a la población pero sin perder el sentido de ser el sector más noble".

Las Lisbon Agri Conferences han transcurrido en dos intensas jornadas en el que se han podido conocer las visiones de representantes de toda la cadena. Las tendencias alimentarias y el papel de los consumidores fue analizado por Peter Brabeck-Letmathe (Escuela de Negocios San Telmo y presidente emérito de Nestlé; Ana Paula Barbosa (NielsenIQ ), Joan Simó Cruanyes (Ametller) y Nancy Villanueva (Interbrand)

El análisis de la Sostenibilidad en el sector agroalimentario fue abordado por Louisa Hooper (Fundación Calouste Gulbenkian); David Balsar (Mekorot), Daniel Baertschi (experto en Agricultura Regenerativa); Tina Halborg (Too Good To Go) y Félix García (Kimitec).

Las dinámicas mundiales en el sector agroalimentario o la innovación corrieron a cargo de Nelson Ferreira (McKinsey); João Pacheco (ThikTank FarmEurope), Erich Shaw (EJS Environmental Engineering) y Robert Appleby (Cibus Capital).

La intervención on line del comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, dio paso a una mesa redonda moderada por los periodistas Rafael Daniel, de elEconomista.es, y Martim Silva, del semanario portugués Expresso, con Clara Moura Guedes (Monte do Pasto); Inês Lima (McDonalds's); Anna Lenz (Nestlé) Jean-Baptiste Bachelerie (Sonae Sparkfood), José María Bonmatí (AECOC), y Robbert de Vreede (Unilever Países Bajos).