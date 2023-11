La regeneración de los recursos naturales con la agricultura, clave para asegurar la alimentación

Peter Brabeck-Letmathe, expresidente de Nestlé y presidente del Consejo Consultivo Internacional en San Telmo Business School, ha sido el primero de los ponentes que ha participado en la II edición de las Lisbon Agri Conference, que reúne en la capital portuguesa hasta este viernes a destacados especialistas en el sector agroalimentario.

Una cita en la que se pretende contribuir a dar respuesta a los principales retos a los que se enfrenta la producción y comercialización de alimentos, como la necesidad de garantizar el abastecimiento pero produciendo de forma más respetuosas con el medio ambiente. Siga aquí la Conferencia en directo

Brabeck-Letmathe ha lanzado la voz de alarma ante la forma de producir a nivel global. Ha recordado que la agricultura es responsable del 30% de las emisiones de carbono y el 70% del consumo de agua, superior en un 30% a las necesidades realesa, algo que se ha convertido en algo insostenible y destructivo. Ante este panorama, Brabeck-Letmathe ha señalado la necesidad urgente de regenerar la agricultura, restaurar y preservar los recursos naturales, especialmente agua y suelo, además de la diversidad.

Las tendencias futuras deben enfocarse en prácticas agrícolas sostenibles, como el uso de cultivos de cobertura para la captura de carbono, la evolución de la producción animal bajo criterios de sostenibilidad, la reducción de los fitosanitarios químicos y la fertilización biológica. Algunas empresas agrícolas ya están vendiendo créditos de carbono a la industria, una forma de compensar la caída de ingresos que tendrán los agricultores por volver a modos de producción tradicionales y menos lesivos.

Brabeck-Letmathe ha defendido también una transición de la producción basada en la cantidad de calorías hacia una centrada en la calidad nutricional. La agricultura debe evolucionar de ser simplemente un negocio agrícola a convertirse en un negocio nutricional, priorizando la seguridad alimentaria y la disponibilidad de macronutrientes.

El cambio en la percepción del consumidor es evidente, reconociendo que la nutrición es fundamental para una vida saludable. Las dietas no saludables superan al tabaco como causa de muerte a nivel mundial. La comprensión de que las necesidades alimenticias varían a lo largo de la vida y que la genética, la epigenética y los factores ambientales influyen en la salud, revela la complejidad del panorama.

Brabeck-Letmathe sugiere también que la inteligencia artificial jugará un papel crucial al proporcionar perfiles nutricionales y de salud personalizados, permitiendo una atención más precisa y eficiente en la promoción de hábitos alimentarios saludables y sostenibles para el futuro.

Inflación

La participación de Ana Paula Barbosa, Directora de Servicios Minoristas en NielsenIQ, Portugal, en las Conferencias de Agricultura en Lisboa 2023, ha aportado una valiosa perspectiva sobre las tendencias y evolución del consumo de productos agrícolas.

La confianza en la situación financiera de los próximos 12 meses juega un papel crucial en las decisiones de compra. La percepción de esta crisis como un problema temporal lleva a algunas personas a creer en una mejora futura, respaldada por la actual tasa de desempleo más baja y mayores ingresos. Sin embargo, el 44% de los consumidores portugueses afirman tener lo esencial para hacer frente a las necesidades básicas, priorizando gastos esenciales sobre lujos.

La resiliencia del consumidor se refleja en estrategias para reducir gastos. La planificación cuidadosa de compras, la elección de marcas más económicas y la reducción en productos indulgentes son ejemplos de cómo los consumidores adaptan su comportamiento para hacer frente a la incertidumbre económica. A pesar de ir más veces a comprar, los consumidores gastan lo mismo pero adquieren menos productos, demostrandouna mentalidad de gastos calculados.

El caso de Ametler

En el corazón de las Lisbon Agri Conferences, Joan Simó Cruanyes presentó la destacada contribución de la española Ametller Origen Group, abordando el tema de Retail y Consumidor. Con una trayectoria impresionante de 22 años, esta empresa se ha destacado por su enfoque integral, desde la producción hasta la comercialización en sostenibilidad.

Con 1.600 hectáreas en producción, distribuidas en la región mediterránea y altitudes como Soria, Ametller Origen Group ha logrado una integración vertical que les permite comprender a fondo tanto a los consumidores como a los productos que ofrecen, colocando las frutas y verduras en el epicentro de su actividad. La misión de la empresa es clara: producir alimentos de manera sostenible. Esto se traduce en una facturación anual de 455 millones de euros, respaldada por los esfuerzos de más de 3.469 empleados y una base de clientes que supera los 680.000.



La esencia de Ametller reside en la calidad y la conciencia ambiental de sus clientes, quienes aprecian una experiencia de compra única. Con un ticket medio por consumidor de 72 euros, la empresa se distingue por crear productos sin conservantes, como tortillas, platos preparados, ensaladas, cremas, sopas, gazpachos, yogures y queso fresco.



Sin embargo, Ametller Origen Group reconoce los grandes desafíos que enfrenta el sector agrícola en la actualidad. El crecimiento de la población, el cambio climático, la pérdida de agrobiodiversidad y la dificultad para atraer talento son solo algunas de las problemáticas identificadas. Además, existe la urgente necesidad de abordar el acceso a la alimentación, ya que el 10% de la población mundial sigue padeciendo hambre, mientras que la obesidad se dispara en otros grupos poblacionales.



En este contexto, la empresa se compromete a producir de manera más eficiente, mediante la mejora genética, la implementación de nuevas variedades resistentes y alimentos más nutritivos, el uso eficiente del agua, la automatización y robótica, la agricultura de precisión y la adopción de energías renovables. Asimismo, promueven el consumo responsable, abogando por la reducción del desperdicio, el uso de envases reutilizables, la disminución del consumo de carne, la elección de fuentes de productos sostenibles y el respaldo a productos locales y de temporada.



Ametller Origen Group no solo se enfoca en la producción, sino también en involucrar al consumidor en la mejora continua. A través de encuestas a más de 100.000 personas, buscan transformar dinámicas y convertirse en una empresa libre de emisiones. Proyectos como Agroparc en Barcelona y Mont-Roig (Tarragona) evidencian su compromiso con un sistema de producción sostenible integrado.



Adicionalmente, la empresa respeta el Plan NAOS del gobierno español en un 100%, trabajando activamente en el diseño de envases y permitiendo a los consumidores elegir las variedades vendidas en las tiendas, empoderándolos en el proceso. La huella de carbono de sus productos es una prioridad, al igual que la reducción del desperdicio alimentario. La empresa ha identificado productos cerca de su fecha de caducidad y ofrece descuentos, colaborando también con iniciativas como "Too Good to Go" y diversas ONG.



Ametller Origen Group se erige como un referente en la industria agrícola, destacando no solo por su enfoque integral y sostenible, sino por su compromiso con la mejora continua y la participación activa del consumidor en la construcción de un futuro alimentario más sostenible y equitativo.