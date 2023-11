Las 'Lisbon Agri Conferences' analizan los desafíos del sistema agroalimentario

Expertos mundiales abordan este jueves y viernes en Lisboa los desafíos a los que se enfrenta el modelo de producción de alimentos en una cita que tendrá destacada presencia española con la participación de Kimitec, la Escuela de Negocios San Telmo y AECOC.

Crear una red de conocimiento en el que compartir soluciones para avanzar en un sistema alimentario más sostenible es el principal objetivo de la segunda edición de las 'Lisbon Agri Conference", que cuentan con la colaboración de elEconomista.es como media partner.

Como abordar el cambio climático, la escasez de agua, el desperdicio alimentario, las nuevas tendencias de consumo, el papel de la digitalización e innovación serán algunos de los asuntos que se abordarán durante el encuentro.

La convención se estructura en cuatro grandes asuntos temáticos. El primero, los consumidores, se abordará en la mañana del jueves 23 con charlas sobre Tendencias alimentarias; Comportamientos del consumidor ; Comercio minorista y consumo, y Construyendo una marca/Ir al mercado. Para ello contará con las intervenciones de Peter Brabeck-Letmathe, presidente del Consejo Asesor Internacional de la Escuela de Negocios San Telmo y presidente emérito de Nestlé; Ana Paula Barbosa (Directora de servicios minoristas de NielsenIQ Portugal), Joan Simó Cruanyes (Director de Innovación de Ametller Origen Group en España) y Nancy Villanueva García (CEO de Interbrand en Iberia)

Por la tarde, será el turno del análisis de la Sostenibilidad en el sector agroalimentario. En el se tratarás temas como la gestión y conservación del agua; la agricultura regenerativa y de carbono; la reducción del desperdicio de alimentos a gran escala o cómo cambiar la forma en que producimos alimentos a cargo de Louisa Hooper, directora de Sostenibilidad de la fundación Calouste Gulbenkian); David Balsar, director gerente de Innovación en la compañía israelí Mekorot), Daniel Baertschi, experto en Agricultura Regenerativa; Tina Halborg (vicepresidenta de operaciones en Europa de Too Good To Go) y Félix García (CEO de Kimitec y del MAAVI Innovation Center). Por último, Stephane Garelli, profesor emérito de la Universidad de Lausanne, hablará sobre 'Las nuevas reglas de la competitividad en un mundo fracturado'.

Mañana viernes será el turno de las dinámicas y tendencias mundiales en el sector agroalimentario; la importancia de la política agraria de la UE; la innovación en agricultura y la agroalimentación desde la perspectiva del inversor.

Disertarán Nelson Ferreira (Socio senior y responsable mundial de Agronegocio de McKinsey); João Pacheco (Miembro Senior del ThikTank FarmEurope y exdirector General Adjunto de Agricultura de la Comisión Europea), Erich Shaw (CEO de EJS Environmental Engineering) y Robert Appleby (Fundador y director de Inversiones de Cibus Capital).

La sesión continuará por la tarde con una intervención on line del comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski que dará paso a una mesa redonda sobre 'Cómo construir el futuro de los sistemas alimentarios', moderada por periodistas de elEconomista y el Expresso, en la que participarán Clara Moura Guedes (CEO de Saltiproud/Monte do Pasto); Inês Lima (Directora gerente en McDonalds's Portugal); Anna Lenz, CEO de Nestlé Portugal; Jean-Baptiste Bachelerie, CEO de Sonae Sparkfood, José María Bonmatí, director de AECOC, y Robbert de Vreede (director de Marketing y Desarrollo Comercial de Nutrición en Unilever Países Bajos).

La participación de altos representantes de la UE se completa con la portuguesa Elsa Ferreira, comisaría de Cohesión y Políticas de Reforma de la CE. El cierre del Congreso correrá a cargo de Antonio García de Castro (presidente Ejecutivo de la Escuela de Negocios San Telmo).