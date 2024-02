Quién es Richard Branson, el magnate 'rockstar' que quiere abrir un hotel en la Luna e impulsar el turismo espacial 

En 2021, Richard Branson se convirtió en el primero de los nuevos pioneros del turismo espacial en probar sus propias naves, superando a Jeff Bezos, de Amazon, y Elon Musk, de SpaceX. Con su avión cohete Unity, el magnate comenzó la carrera por abrir los viajes espaciales al público e impulsar esta incipiente industria. Es tal su ambición, que incluso se ha propuesto abrir un hotel en la propia Luna.

La misión del dueño de Virgin Group es clara, quiere explorar en terrenos espaciales y promover el turismo en zonas vírgenes. Además del transporte, Richard Branson quiere abrir un hotel de lujo en la propia Luna.

"Presiento que dentro de 50 años habrá viajes a la Luna y que habrá un hotel allí, quizás uno de Virgin", manifestó Branson haciendo un guiño a la marca que fundó en 1972 con 22 años y vendió a principios de los noventa, aunque sigue utilizando el nombre para sus proyectos.

En esta línea, con la inauguración de su nuevo hotel en Mallorca, el británico de 72 años se refirió a la necesidad de buscar lugares vírgenes para que se explote el turismo. Entre líneas, el magnate no se refería a sitios terrenales, precisamente.

Si bien Branson guarda una fortuna de 3.000 millones de dólares, menor que la que pueden tener otros dos pesos pesados que entran en la carrera espacial como Bezos o Musk, el británico ha sido el precursor en esta incipiente industria de turismo espacial después de volar hasta el borde de la atmósfera con su propia empresa aeroespacial

El magnate debe su éxito a la discográfica Virgin Records que fundó en 1972 con tan solo 22 años y que 18 años más tarde vendió. Sin embargo, esta marca permaneció con y formó Virgin Group, que alberga otros negocios como gimnasios, telefonía, aerolíneas, cruceros, hoteles. ocio, medios, finanzas, conservación y salud.

El magnate 'rockstar'

Branson, al igual que las celebridades que tuvo en su discográfica, no pasa desapercibido. Por eso es que su imagen no es la de un Bill Gates, sino más bien la de una estrella de rock. Nació en una familia millonaria, pero sin la abundancia actual.

Pese a toda su ambiciosa idea de conquistar el espacio y explotarlo de turismo, en su última entrevista a Financial Times, el magnate afirmó que no va a destinar fondos propios para el funcionamiento de Virgin Galactic (negocio espacial). Según el mismo, su grupo ya no cuenta con "los bolsillos más profundos", y la firma aeroespacial debe gestionar con extremo cuidado los recursos a disposición.