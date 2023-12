Cataluña declarará en enero la emergencia por sequía: estas son las restricciones de agua que habrá

Las medidas aprobadas hasta ahora, como la subida de la factura del agua en Barcelona o la declaración de pre-emergencia en más de 200 municipios, parece que no serán suficientes para contener los efectos la sequía en Cataluña. Tal es la dimensión del problema que desde el Govern ya prevén que el sistema Ter-Llobregat entrará en estado de emergencia por sequía durante el mes de enero "si no cambia nada" y no llueve más.

Así lo ha anuncidado este martes el conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, en una rueda de prensa junto a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tras la reunión del Consell Executiu, en la que ha afirmado que la Generalitat trabaja para "avanzarse a la declaración de emergencia" y ha puesto en valor el esfuerzo de la ciudadanía por ahorrar agua, ya que la entrada en emergencia estaba prevista para mediados de diciembre.

Mascort ha indicado que si "a mediados de enero cae la suficiente agua y se alarga hasta febrero la entrada en emergencia, mejor", pero que por el momento está señalada para enero, si la previsión de lluvias no cambia y si se mantienen las reducciones de consumo. "Las previsiones no son buenas", ha asegurado Mascort, y ha reiterado que es la sequía más intensa, tanto por afectación territorial como por falta de lluvia, en Cataluña desde que se tienen registros.

Ha puesto en valor que Cataluña ha sido "capaz de generar tanta agua como cabe en el pantano de Sau lleno" y alargar la entrada en estado de emergencia casi un año. Además, ha destacado que durante este mes de noviembre se ha conseguido reducir un 12% el consumo de agua en Cataluña, respecto al noviembre pasado, y ha agradecido a la ciudadanía catalana su esfuerzo para disminuir el uso de agua en casa y en las actividades económicas y sociales.

¿Qué implica la situación de emergencia?

La entrada en emergencia en una primera fase implica restringir el agua a 200 litros al día por habitante, que podría pasar a 180 en un segundo nivel y 160 en un tercero. Mascort ha explicado que en situación de emergencia se permitirá regar el arbolado público en las ciudades y pueblos catalanes "que lo consideren necesario" para que estos árboles no mueran, ya que funcionan como refugios climáticos durante el verano.

También se permitirá seguir utilizando las piscinas públicas para hacer deporte, y los campos de fútbol podrán regarse "si fuera necesario para los partidos", pero sí que se obligará a cerrar las duchas en los vestuarios, ya que Mascort asegura que es donde se gasta más agua. Ha recordado que durante la pandemia ya se restringía el uso de duchas en instalaciones deportivas y ha indicado que esta medida "seguramente se tendrá que volver a poner en marcha ahora".

Por otro lado, las actividades económicas que requieran usos intensivos de agua o la ampliación de las granjas existentes podrán seguir haciendo los trámites para conseguir las licencias pertinentes, pero si se declara la emergencia por sequía se pospondrá la puesta en marcha de estas actividades.

Mascort ha matizado que se pospone la apertura de estas actividades "en el caso de que se esté en emergencia" y que afectará a todas las actividades que requieran un uso intensivo de agua y que, por tanto, necesiten una concesión de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o una autorización del Govern.

¿Habrá sanciones?

Preguntado por las sanciones a municipios por consumir agua por encima de sus dotaciones, ha informado de que se han abierto 30 expedientes y que se está en fase de alegaciones, para que ayuntamientos o empresas con concesiones de agua de la ACA den explicaciones, y "en función de la respuesta aplicar sanción".

Ha defendido que "el régimen sancionador es un régimen concienciador, y que durante este año los ayuntamientos se han puesto a trabajar" para reducir los consumos, pero que si al cabo de unos meses un municipio, después de habérselo requerido, sigue incumpliendo y tiene consumos excesivos, sí que se le sanciona.