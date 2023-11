Moves III y deducción del 15% del IRPF: cómo solicitar las ayudas que el Gobierno prorrogará hasta 2024 para la movilidad eléctrica

El plan Moves IV, con las modificaciones para facilitar las ayudas para la movilidad eléctrica, tendrá que esperar. El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha aprobado un real decreto que prorroga hasta el próximo 31 de julio de 2024 el plan Moves III, prolongando siete meses más su vigencia, que de otro modo vencería a final de año.

Con la medida, el Ejecutivo ha subrayado que mantiene el apoyo sostenido a la electrificación del transporte y se cubre el período estival en el que se registra el pico anual de ventas de automóviles.

El programa Moves III está dotado con 1.200 millones de euros, después de experimentar dos ampliaciones presupuestarias por el "gran número" de solicitudes recibidas, y aún se dispone de unos 290 millones para seguir atendiendo la demanda.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) establece el hito de alcanzar 238.000 peticiones de ayuda para vehículos eléctricos y puntos de recarga en 2023, lo que para el Miteco supone un "objetivo cumplido", ya que hay más de 250.000 solicitudes registradas.

El Real Decreto 266/2021 establece que el Moves III esté vigente hasta el 31 de diciembre y el Gobierno ha decidido prorrogarlo siete meses más para mantener el fomento de la electrificación del transporte y avanzar con firmeza en la consecución del objetivo de disponer de 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando en 2030.

Se adaptan las bases a la normativa EU: sin cambios

La norma aprobada por el Consejo de Ministros introduce cambios en las bases reguladoras del programa que se derivan de la modificación del Reglamento General de Exención por Categorías incluida en el Reglamento (UE) 2023/2015, cuya adaptación debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2023.

En este sentido, el Departamento que dirige Teresa Ribera ha explicado que se han adaptado las bases reguladoras del programa a la normativa europea, sin que haya cambios para particulares, autónomos, comunidades de propietarios o Administraciones Públicas.

Por ejemplo, limitan a 150 millones el presupuesto anual que puede adscribirse a cada uno de los programas de ayuda específicos para empresas, y exigen que los puntos de recarga que éstas instalen con potencias hasta 22 kilovatios (kW) cuenten con funcionalidades inteligentes, lo que podría afectar a menos del 2% de los expedientes.

Considerando todo el ecosistema de ayudas a la movilidad eléctrica del Moves diseñado por el Gobierno, esto es, los Moves II y III, el Moves Flotas y el Moves Singulares, ya se han lanzado convocatorias de ayuda por 1.500 millones con cargo al PRTR.

Cómo acceder a las ayudas

La prórroga del Moves III no sugiere cambios en lo que respecta a los procesos para acceder a la ayuda. De esta forma, tanto los particulares y autónomos como las empresas podrán optar a estos incentivos propuestos por el Gobierno si el vehículo no supera los 45.000 euros, sin IVA, o si en el caso de un vehículo de ocho o nueve plazas no excede de los 53.000 euros (sin IVA incluido).

Dependiendo del destinatario de estas ayudas y de si se achatarra un vehículo de más de siete años. En el caso de que se trate de un particular o un autónomo y quiera mandar al desguace un modelo de más de siete años, los incentivos para la compra de un turismo de pila de combustible, eléctrico o híbrido enchufable con una autonomía superior a los 90 kilómetros pueden alcanzar los 7.000 euros. Esto supone un incremento del 27,2% en comparación con el anterior plan Moves, que contaba con ayudas de hasta 5.500 euros. Si no se achatarra ningún modelo, las ayudas son de 4.500 euros. En el caso de que sea un turismo híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de entre 30 y 90 kilómetros, las ayudas llegan a los 5.000 euros si se achatarra un modelo antiguo, mientras que si no se opta por esta alternativa los incentivos son de 2.500 euros.

Complemento con la deducción del 15%

Con la aprobación de la desgravación en el Impuesto de la Renta de las personas físicas (IRPF) del 15% para la compra de vehículos eléctricos o instalación de puntos de recarga para incentivar la transición verde, más el Plan de Ayuda Moves III, los usuarios podrán recibir una subvención máxima de 10.000 euros hasta el 31 de diciembre de 2024 con la posibilidad de ampliarlo un año más.

Según el Real Decreto-ley 5/2023, se establece que la base de la deducción no podrá exceder de 20.000 euros, y estará constituida por el valor de adquisición de aquel, incluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición, debiendo descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido subvencionadas o fueran a serlo a través de un programa de ayudas públicas.

Es decir, y, según se infiere, podrá ser compatible tanto con el Plan de Ayuda Moves III como con otras ayudas que ofrezcan las Comunidades Autónomas y municipios.