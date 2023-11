La emisión de gases de efecto invernadero (GEI) creció en 2022 y seguirá haciéndolo hasta 2030, según la ONU

A menos de medio mes para que se inicie la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU número XXVIII, dos grandes entidades de la ONU han emitido sendos informes con el fin de contextualizar y sentar las bases de cara a las futuras negociaciones. Así, los países invitados y los miembros asistentes a la COP28 en Dubái sabrán de antemano que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) volvieron a crecer en 2022 o que, si no lo remedian, seguirán creciendo, al menos, hasta 2030.

Los datos del boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas en los ámbitos del clima, meteorología y agua, acreditan que la concentración de GEI en la atmósfera actual ha alcanzado un máximo histórico, con unos valores que nunca vistos hasta hace entre 3 y 5 millones de años.

Respecto al dióxido de carbono (CO2), el GEI más abundante, su concentración ha superado en más de un 50 % los niveles de la era preindustrial por primera vez. Aunque, como dato optimista, el ritmo al que crece la concentración de este gas ha disminuido respecto a 2021. En cuanto al metano (CH4), el segundo GEI más abundante, también ha visto incrementada su concentración, mientras que el óxido nitroso (N20), el tercero en discordia, ha sufrido el mayor incremento interanual jamás registrado.

Con estos indicadores, el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, ha alertado que el planeta se adentra en una "senda de aumento de las temperaturas que llevará a alcanzar a finales de este siglo valores muy superiores a los marcados como objetivos en el Acuerdo de París". Este hecho, a su vez, supondrá "más fenómenos meteorológicos extremos". Ya saben: olas de calor más intensas, lluvias torrrenciales, subidas del nivel del mar, adificación de las aguas... No obstante, este boletín de la OMM no pretende ser un "freno" a la acción, sino un impulso hacia la adopticón de medidas, la gestión de riesgos y la consecución de objetivos.

Seguirán creciendo hasta 2030

Si bien el boletín de la OMM refleja lo acontecido el último año, otro organismo de la ONU (en este caso, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o simplemente CMNUCC) ha emitido un segundo informe en el que analiza las tendencias actuales de cara al futuro. Y lamentablemente, sus conclusiones tampoco son positivas.

Según este informe, las emisiones de GEI crecerán un 8,8 % hasta 2030 si se mantienen los actuales compromisos internacionales de reducción de CO2. Esta cifra adquiere mayor dimensión si se tiene en cuenta que, según señala el informe, estas mismas emisiones no deberían solo no crecer, sino disminuir un 43 % respecto a 2019 para poder limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados centígrados. No obstante, el organismo de la ONU para el Cambio Climático destaca que este 8,8 % supone una mejora marginal respecto a la evaluación realizada el año pasado; entonces, la cifra fue del 10,6 %.

Estas cifras emanan del análisis de los compromisos adoptados actualmente por 195 países (conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional o NDC, por sus siglas en inglés), quienes suman el 87 % del PIB mundial y aglutinan el 68 % de la población mundial.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Stiell, ha indicado que el informe muestra que, en su conjunto, los Gobiernos están dando "pequeños pasos" para evitar la crisis climática, a la vez que ha incidido en que los mandatarios "deben tomar medidas audaces en la COP28 en Dubai". "Esto significa que la COP28 debe ser un momento de cambio trascendental. Los gobiernos no sólo deben acordar qué medidas climáticas contundentes se adoptarán, sino también empezar a mostrar exactamente cómo llevarlas a cabo", ha considerado.

Del mismo modo, Stiell ha hecho un llamamiento a que la COP28 sea ""el momento" de cambiar esta situación y mostrar los "enormes beneficios de una acción climática más audaz" en términos de empleo, salarios, crecimiento económico, oportunidades, estabilidad, menor contaminación y mejor salud.