"El cambio climático afecta a la gente, solo hay que ver lo que pasa en España"

El director general de la COP 28, Majid Al Suwaidi, adelanta parte de los temas que serán prioritarios en la próxima reunión que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre en Dubai tras recibir el apoyo de la UE en el consejo informal de Valladolid.

En la COP 28 se va a realizar el primer análisis de cumplimiento de los Acuerdos de París. ¿Qué espera de este primer balance?

Pensamos que es muy importante que no sea solo un informe de lo que ha pasado sino también un plan de acción para el futuro. Tiene que tener ese elemento prospectivo para centrarnos los próximos siete años en alcanzar el objetivo de mantener las temperaturas en 1,5 grados o menos. Tenemos que tomarnos realmente en serio las medidas que vamos a adoptar porque sabemos que no vamos por buen camino para alcanzar los objetivos de París. No estamos en la senda para lograr los 1,5 grados. Pensamos en cuatro actuaciones. Uno es la mitigación. Tenemos que abordar el origen del problema. Afrontar la reducción del 43% de las emisiones. Eso significa estudiar seriamente las medidas que debemos adoptar en todos los ámbitos, incluida la energía.

Queremos reunir a tantos actores como sea posible para encontrar soluciones que reduzcan las emisiones, pero también considerar otros sectores como el transporte marítimo, la aviación o la agricultura. Básicamente estamos diciendo que necesitamos los esfuerzos de todos y por eso queremos tener un proceso muy abierto e inclusivo en el que todos participen.

Traemos a los negociadores, a los gobiernos, a los actores no estatales, a la sociedad civil, a las ONG, a los pueblos indígenas, a los directores ejecutivos de empresas, todo el mundo tiene que estar allí para hablar de soluciones. También tenemos que cumplir el objetivo global de adaptación. Acabamos de visitar Pakistán donde la gente aún se está recuperando de las inundaciones del año pasado. Hemos visto lo que está pasando en España con el aumento de las temperaturas y los incendios. El cambio climático está afectando hoy a la gente y tenemos que tomar medidas serias. Lo vemos en los sistemas alimentarios y en la salud. Nuestra COP va a ser muy emocionante porque estamos siendo muy innovadores. Vamos a celebrar el primer día de la salud. Estamos estudiando la tecnología y cómo desplegarla, el agua y necesitamos duplicar la financiación de la adaptación. Todo esto se acordó en Glasgow y tiene que suceder en la COP 28. También tenemos que hacer operativo el fondo de pérdidas y daños. Esto se acordó en Sharm El Sheij en la anterior COP. Es muy importante para las comunidades muy vulnerables que se ven afectados por el cambio climático, lo que tiene un enorme impacto en su desarrollo, pero también en su capacidad de recuperación y tenemos que ser capaces de ayudarles.

La última parte es la financiación. Creemos que es un componente crítico que nunca se ha abordado adecuadamente. Todavía no hemos visto los 100.000 millones de dólares de inversión anual que se prometieron en la COP 21 de París y tenemos que ver cómo los países desarrollados van a cumplir esa promesa y, de hecho, es un área en la que ya hemos tenido éxito. Encargamos a Alemania y Canadá que trabajaran en esto y han vuelto con algunas señales muy positivas pero necesitamos ver más porque tenemos que pasar de cientos de miles de millones a billones de dólares en inversión en acción climática y por eso pedimos la reforma del Banco Mundial, el FMI y las instituciones financieras internacionales. Necesitamos una reforma de la arquitectura internacional que se centre en la consecución de los objetivos climáticos que debemos alcanzar.

El sistema se diseñó en el pasado para una época diferente y necesita actualizarse para hacer frente a los retos climáticos actuales. Vemos las soluciones basadas en la naturaleza como una parte muy importante de la historia de la mitigación y la adaptación y hemos estado haciendo una gira de escucha en los últimos seis meses y en cada lugar que hemos estado hemos hablado con actores no estatales, con los pueblos indígenas, con la sociedad civil, con las ONG. No creo que haya habido una presidencia que se haya comprometido tanto con la sociedad civil, los actores no estatales y los pueblos indígenas y realmente queremos que se les incluya y se movilice su voz. Necesitamos un enfoque holístico y es ahí donde hemos estado trabajando mucho y estamos muy entusiasmados con los comentarios que hemos recibido hasta ahora.

¿Espera un gran incremento de los objetivos por países?

Se acordó en Sharm el-Sheij que los países volverían con compromisos que estuvieran más alineados con París. Necesitamos que eso ocurra. Necesitamos acción real para alcanzar los objetivos de París.

Se ha hablado de triplicar el objetivo de renovables. ¿Es posible?

Cualquier objetivo tiene que ser desafiante o no vale la pena hacerlo pero esto es lo realmente bueno de nuestro presidente. Es el presidente de Masdar. Tiene 20 años de experiencia en renovables. Sí, es el CEO de nuestra compañía petrolera nacional (Adnoc), pero su experiencia se centra en las renovables y por eso le nombraron para transformar, descarbonizar el negocio y prepararlo para el futuro en una empresa de energía. Por esto está estableciendo un objetivo que sabe que es un reto pero también sabe que es factible y realmente habla del mensaje que queremos transmitir que es que el cambio climático necesita que empecemos a tener soluciones prácticas para marcar la diferencia y alcanzar los objetivos de París. Tenemos que empezar a hablar de lo que vamos a construir y de cómo vamos a llegar a esta nueva economía, en lugar de hablar de lo que le estamos quitando a la gente. Hablemos de la oportunidad, hablemos de esta economía futura que queremos crear y cómo eso crea muchas oportunidades en términos de crecimiento verde, en términos de nuevos sistemas energéticos, nuevas tecnologías en las que podemos invertir.

No podemos apagar el sistema energético que tenemos hoy en día mientras descarbonizamos el sistema energético actual y reducimos las emisiones y por eso queremos centrarnos en las cosas que necesitamos construir mientras trabajamos para reducir las emisiones de lo que tenemos actualmente.