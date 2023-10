La oposición de Collboni tumba sus primeras ordenanzas fiscales

Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona (Junts, BComú, ERC, PP y Vox) han tumbado las primeras ordenanzas fiscales del Gobierno de Jaume Collboni (PSC) al votar en contra en el trámite de la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles.

El gobierno municipal presentó la semana pasada su proyecto de ordenanzas fiscales para 2024, que tenía que someterse a aprobación provisional en esta comisión para aprobarse antes de finales de año, ya que no pueden prorrogarse.

Tras el rechazo, la propuesta continuará su trámite en el pleno de este octubre: si se aprueba continuará la tramitación y, si no se aprueba, el proyecto decaerá y ya no se podrán tramitar para que entren en vigor el 1 de enero de 2024, informa Europa Press.

"Asumiremos responsabilidades"

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Jordi Valls, ha expuesto ante todos los grupos de la oposición el proyecto presentado por él mismo la semana pasada, del que ha destacado que el objetivo es no incrementar la presión fiscal a los ciudadanos y sí aumentar la fiscalidad del turismo, subiendo al máximo la tasa turística a cruceros de corta estancia y a pisos turísticos.

También ha remarcado la tasa de terrazas (sobre la que el gobierno ha llegado a un acuerdo con el Gremio de Restauración para que se establezca de manera progresiva) y el incremento de la actividad económica de la ciudad.

"Asumiremos responsabilidades si no se aprueba", ha afirmado Valls tras escuchar el posicionamiento de todos los grupos, que han mostrado su rechazo, del cual habían avisado en los últimos días.

"Demasiado continuistas"

El concejal de Junts Ramon Tremosa ha considerado que las ordenanzas propuestas son "demasiado continuistas", por lo que ve necesario ir más allá, y ha criticado que el gobierno de Collboni actúe como si tuviera mayoría en el Ayuntamiento.

Por parte de BComú, Jordi Martí ha remarcado su 'no' al no estar de acuerdo con la reducción del IBI, la tasa turística (sobre la que ha dicho que reconocen el esfuerzo, "pero muy tímido") y la tasa de terrazas, de la que no están a favor de acordar con el gremio.

Jordi Castellana (ERC) ha recordado la importancia de tener una política fiscal propia para Barcelona, ha nombrado la 'tasa Amazon', y ha lamentado que el acuerdo "diluye el sentido inicial de la propuesta", que ha calificado como conservadora.

Àngels Esteller (PP) se ha mostrado en contra de incrementar la tasa turística a cruceros de corta estancia y pisos turísticos, de mantener la tasa de recogida de residuos, y ha pedido una rebaja de la presión fiscal.

Por su parte, Gonzalo De Oro-Pulido (Vox) también ve la propuesta "continuista", en la que no constata grandes subidas de impuestos -ha dicho-, pero tampoco bajadas, y ha considerado que la bonificación de la tasa de terrazas se tendría que alargar al menos hasta 2025.

Valls ha propuesto realizar la votación separada en cuatro apartados: por un lado el "cuerpo entero" de las ordenanzas, por otro la tasa turística de cruceros de corta estancia y pisos turísticos; el Impuesto de Actividad Económica (IAE), y la tasa de terrazas, a lo que todos han votado un 'no' sin diferencias.

Los presupuestos, retirados del orden del día

Ante esta tesitura con las ordenanzas fiscales, el PSC ha retirado la votación de su propuesta de Presupuestos para 2024 en la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles, donde debía someterse a aprobación inicial, por el 'no' de toda la oposición.

El gobierno municipal ha decidido retirar el punto en el que se votaban las cuentas para tener "más tiempo para el diálogo" después de que la mayoría de los grupos de la oposición avisaran de que votarían en contra, ha explicado Jordi Valls.

Una vez retirado el punto, se puede volver a presentar en la Comisión de Economía y Hacienda extraordinaria en noviembre.

Valls ha lamentado que "las dos principales fuerzas políticas que tienen capacidad de dar cierta estabilidad al gobierno" se planteen o entrar en el gobierno o quedarse en la oposición, en referencia a Junts y BComú.

Por eso, considera que se ha paralizado el diálogo y ha reivindicado la voluntad de dialogar del gobierno local: "Tenemos la fuerza política que tenemos con un marco de 10 concejales sobre 41, pero también tenemos claramente la necesidad y responsabilidad de tirar hacia adelante el proyecto".

