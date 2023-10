El estremecedor vídeo de una rehén de Hamás capturada tras el festival: "Por favor, sacadme de aquí"

El pasado sábado 7 de octubre, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) perpetró varios atentados en suelo israelí, desencadenando la virulenta respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). De entre todos ellos, el más impactante fue el que tuvo lugar en el desierto de Neguev, donde se celebraba un festival de música electrónica coincidiendo con la festividad judía del Sucot.

En aquel atentado, Hamás asesinó, al menos, a 260 personas. Un número indeterminado de asistentes resultó herido, mientras que muchos otros (se calcula que unos doscientos) fueron tomados como rehenes para, en un futuro, negociar con el Gobierno de Israel.

Diez días más tarde, y a la espera de que comience la supuesta invasión terrestre y aérea anunciada por Israel sobre la Franja de Gaza, Hamás se ha mostrado abierto a entregar los rehenes a Israel. A cambio, el movimiento ha reclamado la liberación de 6.000 presos palestinos, entre los cuales se encontrarían numerosos integrantes de Hamás. Junto con esta propuesta, Hamás ha difundido el primer vídeo de una de las rehenes de aquel festival. Se trata de una joven franco-israelí de 21 años.

"Hola, me llamo Maya Sham. Tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí", explica en la grabación difundida, subtitulada al árabe y recogida por el diario israelí Haaretz.

Respuesta israelí

Poco después de la publicación del vídeo, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que habían notificado del secuestro a la familia la semana pasada. "Ahora mismo hay representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel en contacto con la familia. Las FDI trabaja con todos sus medios de inteligencia y operativos para lograr el regreso de los secuestrados", ha indicado.

El comunicado militar argumenta que Hamás "trata de presentarse como una organización humanitaria, (pero) es una organización terrorista asesina responsable del asesinato y secuestro de bebés, mujeres, niños y ancianos", según el Ejército israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado este mismo lunes que 199 personas están retenidas por milicianos palestinos en la Franja de Gaza, una nueva cifra oficial que el Ejército ha hecho pública tras haber notificado a sus respectivas familias.