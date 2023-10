Qué es el "gobierno de emergencia" que han acordado Israel y Arabia contra Hamás

El ataque a Israel por parte del grupo palestino Hamás el pasado sábado, se ha convertido en el "mayor fracaso" de las fuerzas de defensas del país liderado por Benjamin Netanyahu. Y es que sus servicios de inteligencia no tuvieron la "capacidad de anticipar" la masacre de la agrupación terrorista que ha dejado hasta el momento más de 2.700 víctimas mortales. Un devastador escenario, que ha hecho activar un "gobierno de emergencia" para enfrentar el conflicto.

El Parlamento de Israel ha dado 'luz verde' este jueves al gobierno de emergencia pactado entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el dirigente opositor Benny Gantz para unir fuerzas en la respuesta a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El gobierno de emergencia, en el que no participará el opositor Yair Lapid, ha quedado aprobado con 66 votos a favor frente a cuatro votos en contra. El Parlamento, también conocido como Knesset, ha validado además al diputado de Shas Uriel Busso como ministro de Sanidad, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Hoy unimos fuerzas para perpetuar la eternidad de Israel. Tenemos un gobierno fuerte. Nos esperan días difíciles, pero no nos disuadiremos y no nos rendiremos", ha asegurado Netanyahu ante el Parlamento durante el debate previo a la votación.

El primer ministro israelí ha vuelto a recordar las "atrocidades" cometidas por los miembros de Hamás, recordando que la única opción es la "victoria" y la total "eliminación" de Hamás, según ha informado la televisión Canal 12.

Composición del gobierno de emergencia

El partido de Gantz contará con cinco ministros sin cartera en este Ejecutivo de emergencia -en el que también estará el ministro de Defensa Yoav Gallant- cuya función principal será evaluar las decisiones militares tras la ofensiva iniciada por Hamás por tierra, mar y aire el pasado sábado.

La decisión, aunque sea de carácter temporal y debido a las circunstancias excepcionales, marca un hito en la histórica política de Israel, especialmente convulsa en los últimos tiempos. Poco antes de la ofensiva de Hamás, Gantz había exigido la dimisión de Netanyahu por sus causas judiciales abiertas y por abrirle las puertas del Gobierno a la ultraderecha, representada en Itamar Ben Gvir.