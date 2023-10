El PNV confirma que hay borradores de la ley de amnistía "desde hace tiempo"

El portavoz del PNV en el Congreso de los diputados, Aitor Esteban, ha confirmado que hay borradores de una ley de amnistía desde hace tiempo, "pero no me consta que esté cerrado el acuerdo, ni si el paquete va más allá". Además, el jeltzale ha asegurado que en Junts están dispuestos "a jugar el partido".

En una entrevista en Radio Euskadi, Aitor Esteban ha reconocido la existencia de borradores sobre una posible ley de amnistía desde hace tiempo: "si suena el río es que lleva agua", pero ha asegurado que no le consta que el acuerdo esté cerrado, "ni si el paquete de la negociación va más allá", en referencia a un referéndum en Cataluña o unas consultas pactadas.

El portavoz del PNV ha dicho también que mantiene contactos con Junts y que sabe que "están dispuestos a jugar el partido e intentar llegar a acuerdo". No obstante, ha aseverado que no es sencillo, "porque tienen una serie de agravios de partido e individuales. Es delicado por parte de Junts y por parte del Gobierno".

Por otra parte, Aitor Esteban ha confirmado que su partido ya está negociando con el PSOE cara a la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, proceso que piensa que "va a ser largo".

Ley de Vivienda

Aunque el portavoz del PNV no ha querido desvelar los puntos concretos de esa negociación, se ha referido a la Ley de Vivienda y a la invasión competencial que supone para Euskadi. Así, ha indicado que esa ley requerirá de "retoques legislativos", como los planteados por PNV y Junts.

Preguntado sobre la idoneidad de un acuerdo de legislatura y no solo de investidura, Esteban ha afirmado que, "aunque hoy por hoy no descartamos elecciones en enero, hay voluntad de llegar a acuerdos". En este sentido, ha adelantado que "no tiene sentido darle la investidura a Sánchez y negarle los Presupuestos".

El portavoz del PNV en el Congreso de los diputados ha dicho que su voluntad es que la legislatura dure, "pero es muy larga y esta legislatura será complicada, además con convocatoria de elecciones en Galicia y Euskadi", ha concluido.